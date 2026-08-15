Požar kraj Omiša bio je jedan od najgorih! Stručnjaci kažu: 'Postajat će sve veći i opasniji'

Klimatske promjene sasvim sigurno utječu na pojavnost katastrofalnih požara poput onoga kraj Omiša. O tome smo razgovarali s atmosferskim fizičarom i umirovljenim profesorom s PMF-a Brankom Grisogonom.

- Aktualne klimatske promjene itekako su povezane sa sve češćim, dugotrajnim i površinski većim požarima u svijetu. Na to se dodaju subsezonske varijacije klime, koje mogu sadržavati i toplinske valove, slično kao vrlo hladne, odnosno ledene prodore, jer dolazi do sve češćih takozvanih atmosferskih blokada, odnosno tzv. blocking situacija. Te subsezonske varijacije ujedno su povezane s općom cirkulacijom atmosfere, slabljenjem glavnih mlaznih struja, a to je sve pod utjecajem aktualnih klimatskih promjena. Tu valja dodati i toplinske valove u moru, koji ne samo da mogu pojačati oluje nego mogu pojačati i suše jer nema dovoljno rashlađivanja obalnih područja - pojasnio je prof. Grisogono.

Pokretanje videa... VIDEO požar gif | Video: 24sata/pixsell

Pitali smo ga i prijete li nam ovakve situacije u budućnosti.

- Nažalost, možemo očekivati slične situacije i u budućnosti, pogotovo u ovakvoj općoj klimatskoj konstelaciji, odnosno da se na opće antropogeno zagrijavanje zemlje dodaje jaka El Niño faza, koja u prosjeku zagrijava većinu oceana i atmosfere putem takozvanih klimatskih daljinskih veza, to jest telekonekcija. Za ovu godinu neki od nas usudili smo se projicirati već u travnju da će imati mnogo požara i stradanja te da će biti vjerojatno jedna od dvije najtoplije godine otkad postoje standardna meteorološka i klimatološka mjerenja. Konkretno, neki od ovih požara mogli su se boljim pripremama značajno umanjiti. Prvenstveno preventivnim rashlađivanjem šuma na područjima na kojima se očekuju požari, dakle zalijevanjem iz zraka, močenjem podloge, odnosno nasipanjem prikladnih kemikalija koje umanjuju intenzitet požara. Dalje, tu su pročišćavanje šumskih prolaza, prorjeđivanje pregustih šuma, makije, grmlja i niz drugih pripremnih mjera - kazao je Grisogono.

U kontekstu požara klimatolog Krešo Pandžić spominje indeks opasnosti od požara, koji se računa na temelju stanja atmosfere - prije svega temperature zraka, vlažnosti zraka, vrste vjetra, ali i stanja tla, tj. gorivog materijala. Taj se indeks pojačava negdje od 1990-ih godina. Postoje i klimatski scenariji, osobito za Mediteran, nastavlja, prema kojima su u ljetnom razdoblju najavljivali porast jačine intenziteta ekstremnih stanja, odnosno toplinskih valova, koji mogu biti definirani u postotku pojave nekog praga temperature, kao i dugotrajnije toplinske valove.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL/Privatni album

- Od 1990-ih godina u Hrvatskoj, a i drugdje, osobito na Mediteranu, broj toplinskih valova je porastao, poraslo je njihovo trajanje, a i pojedine temperature više su nego u razdobljima prije, recimo, 1990. Sve su češća i sušnija razdoblja kada se gleda prosjek padalina u zadnjih dvadeset, trideset godina. I dalje se očekuje takav trend - rekao nam je Pandžić. U kombinaciji s vjetrom koji je turbulentan, recimo, bura još se više povećava ta opasnost.

Znanstvenik Ivan Pilaš, koji radi na Zavodu za ekologiju šuma na Hrvatskom šumarskom institutu, uz vrlo visoke temperature, koje su ovih dana izmjerene u okolici Splita, kao i određeni sušni stres, ističe širenje alepskog bora u naseljena područja.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana, pred vatrogascima je besana noć | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Taj alepski bor vrlo je zapaljiva vrsta, on je čak i pirogen. On se širi i razmnožava putem vatre i vrlo je vitalan. Brzo raste i onda zapravo uđe u naseljena područja. U Hrvatskoj je problem to što, osim na području državnih šuma, zapravo nemamo nikakve načine upravljanja, preventivnih mjera da se dvorišta drže čista, da se taj gorivi materijal što više ukloni od kuća. Zapuštena poljoprivredna zemljišta i nedostatak mjera da se taj gorivi materijal ukloni od kuća te naselja. Onda imate ovu katastrofu. Vidite koliko se brzo i lako ti požari šire - govori Pilaš.

Povlači paralelu s Grčkom, u kojoj su imali slične situacije. Pokazalo se kako su poboljšanjem službi, vatrogasnih i drugih sustava, koji su uspješno suzbijali manje požare, zapravo na neki način potaknuli razvoj tih velikih požara jer se s godinama razvijala ta vegetacija, odnosno gorivi materijal.

Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana, pred vatrogascima je besana noć | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Dakle, nedostaje sustav koji bi napravio prevenciju baš pred naseljenim područjima da se taj gorivi materijal uklanja, da se stvaraju određene buffer zone i da se drveće miče od kuća. Požara će uvijek biti, ali nažalost, mi moramo najviše obraniti naselja. To je ključno - smatra. 