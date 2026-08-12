U ovom požaru izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama i stambenim objektima.
GASILI I KANADERI
Požar na Braču su lokalizirali, vatrogasci će dežurati cijelu noć
Čitanje članka: < 1 min
Požar koji je u srijedu buknuo iznad uvale Lovrečina, između Postira i Pučišća na otoku Braču, uz pomoć kanadera lokaliziran je u poslijeopodnevnim satima, a vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć, izvijestili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar.
"U gašenju požara sudjelovalo je 37 vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila, a iz zraka su pomagala dva kanadera. Vatreni plamen u poslijepodnevnim satima lokaliziran je ali će na požarištu cijelu noć dežurati vatrogasci", rekli su Hini u DVD-u Supetar.
U ovom požaru izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama i stambenim objektima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku