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GASILI I KANADERI

Požar na Braču su lokalizirali, vatrogasci će dežurati cijelu noć

Piše HINA,
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Požar na Braču su lokalizirali, vatrogasci će dežurati cijelu noć
Foto: MORH
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U ovom požaru izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama i stambenim objektima.

Požar koji je u srijedu buknuo iznad uvale Lovrečina, između Postira i Pučišća na otoku Braču, uz pomoć kanadera lokaliziran je u poslijeopodnevnim satima, a vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć, izvijestili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar.

"U gašenju požara sudjelovalo je 37 vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila, a iz zraka su pomagala dva kanadera. Vatreni plamen u poslijepodnevnim satima lokaliziran je ali će na požarištu cijelu noć dežurati vatrogasci", rekli su Hini u DVD-u Supetar.

 U ovom požaru izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama i stambenim objektima.

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