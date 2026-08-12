Požar na Braču su lokalizirali, vatrogasci će dežurati cijelu noć

Požar koji je u srijedu buknuo iznad uvale Lovrečina, između Postira i Pučišća na otoku Braču, uz pomoć kanadera lokaliziran je u poslijeopodnevnim satima, a vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć, izvijestili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar.

"U gašenju požara sudjelovalo je 37 vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila, a iz zraka su pomagala dva kanadera. Vatreni plamen u poslijepodnevnim satima lokaliziran je ali će na požarištu cijelu noć dežurati vatrogasci", rekli su Hini u DVD-u Supetar.

U ovom požaru izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama i stambenim objektima.