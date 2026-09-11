Požar na Braču ugrozio Ložišća i Bobovišća: Kuće obranjene, u gašenje stigla četiri kanadera

Svi stambeni objekti uspješno su obranjeni u gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća, a u jutarnjim satima petka u gašenju su angažirana i četiri protupožarna zrakoplova CL-415, izvijestila je u petak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

"Jutros je situacija puno bolja. Na južnom dijelu požarišta još imamo otvorenog plamena. Na ostalim dijelovima imamo povremene aktivacije koje brzo saniramo. Protupožarni zrakoplovi već rade te očekujemo da će se i ova situacija na južnom dijelu riješiti te onda nastavljamo sa sanacijom požarišta", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice županije (VZŽ) Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.

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Dojavu o požaru koji je zahvatio travu, nisko raslinje i makiju na nepristupačnom terenu na području Ložišća, Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Split zaprimio je u 22.13, a zbog jakog vjetra vatra je ugrozila naselja Ložišća i Bobovišća.

Uz protupožarne zrakoplove, u gašenju sudjeluje 70 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila iz DVD-a Supetar, Bol, Pučišća, Selca i Milna, a u ispomoć su upućene i vatrogasne snage iz VZŽ Splitsko-dalmatinske, ukupno 33 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila.

Svi stambeni objekti su uspješno obranjeni, stoji u izvješću HVZ koja navodi da su zbog ugroze noćas započele i pripreme za evakuaciju stanovništva morskim putem iz Bobovišća prema Sutivanu te su na to područje upućeni brodovi Lučke kapetanije Split, HGSS-a i pomorske policije.

Prema stanju u 3.30 nije bilo potpune evakuacije, već su stanovnici izmješteni prema Bobovišćima na moru, gdje su plovila bila spremna za prihvat ugroženih osoba, no nije bilo potrebe za daljnjim prebacivanjem osoba morskim putem, navodi HVZ.