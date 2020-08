Požar na Kozjaku je lokaliziran: 'Noć će biti teška, nadamo se da neće biti jačeg vjetra večeras'

Na terenu će večeras, a sasvim sigurno i narednih dana, spavati dobrovoljci i profesionalci koji će paziti da opet ne plane, čuli smo na požarištu od vatrogasca iz kaštelanskog DVD-a

<p>Površina od 280 nogometnih igrališta izgorjela je danas do večeri na brdu Kozjak iznad Kaštela. Ili kako bi to rekli vatrogasci s terena - spaljeno je cijelo brdo. Nošena vjetrom vatra se hitro proširila brdom, preko vojnog kompleksa i njihovih odašiljača, kod crkvice Svetog Luke i spustila se na drugu stranu Kozjaka, prema Bosni i Hercegovini. </p><p>A počela je od kuća. Trag se jasno vidi. Vatrogasci s kojima smo proveli popodne nisu htjeli nagađati što je uzrok. </p><p>Ali rekli su nam da je vatra, što ide uzbrdo, sve brža i jača. Dan su počeli s dva kanadera, a ubrzo su zatražili pojačanje. Noć će biti neizvjesna. Kanaderi gase dok padne mrak, onda se moraju vratiti u zračnu luku. Vatrogasci ostaju sami na terenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Požar na Kozjaku </strong></p><p>Hrpa dobrovoljaca i nešto profesionalaca, ukupno 150 ljudi, cijelo vrijeme su pazili da stihija ne zahvati objekte. Na kraju su kuće obranjene. Iako je bilo blizu. </p><p>Činjenica da je požar sada ugašen - tumačili su u crnini gareži - to ne znači previše. </p><p>- Noć je teška. Nema pomoći kanadera. Možemo se nadati samo da neće zapuhati jači vjetar jer ovo sve što smo pogasili moglo bi u čas opet planuti. Na terenu će večeras, a sasvim sigurno i narednih dana, spavati dobrovoljci i profesionalci koji će paziti da opet ne plane - čuli smo na požarištu od vatrogasca iz kaštelanskog DVD-a. </p><p>Razgovarali smo i sa spomenutim dobrovoljcima. Rade, kažu, za nula kuna i s velikim zadovoljstvom. Čekaju ih dani udisanja dima. Kažu da se ne bi bunili ako bi im netko donio crne kave i sendviča. To je najmanje što za njih možemo učiniti. </p>