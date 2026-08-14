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VATRENA KATASTROFA

NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!

OMIŠ U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, sedmero je životno ugroženo. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procijeniti
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Posljedice požara kod Omiša
U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 19

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