NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!

OMIŠ U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, sedmero je životno ugroženo. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procijeniti
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U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procjenjivati
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo, dok su još tri pacijenta smještena u jedinici intenzivne skrbi. Ostali hospitalizirani pacijenti zbrinuti su na bolničkim odjelima.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Kod većine zbrinutih riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zbog intenzivnog prometa u smjeru Omiša policija je u petak pozvala vozače da ne kreću prema Omišu
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Jutros je situacija nešto mirnija, više nema otvorenog plamena, ali ima puno izdimljavanja i dogašivanja koja se provode na cjelokupnom požarištu od Mimica do Omiša
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Iza nas je jedna iznimno teška noć, rekli su vatrogasci
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Požarom su bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada neprocijenjenoj površini. Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata i širio se potpomognut jakim vjetrom.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Dobar dio grada je bez struje
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL