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Požar u Donjim Andrijevcima. Gori prostor bivše tvornice PAN

Piše Veronika Miloševski,
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Požar u Donjim Andrijevcima. Gori prostor bivše tvornice PAN
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Foto: DVD Donji Andrijevci
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Požar je izbio u nedjelju oko 12.39 sati unutar kruga bivšeg poduzeća "PAN" u Donjim Andrijevcima. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici DVD-a Donji Andrijevci

Požar je izbio u nedjelju oko 12.39 sati unutar kruga bivšeg poduzeća "PAN" u Donjim Andrijevcima, javila je brodsko-posavska policija.

Dojavu o požaru zaprimio je Operativno-komunikacijski centar PU brodsko-posavske preko ŽC 112. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici DVD-a Donji Andrijevci.

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