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NADZORNE KAMERE

Požar u Dravi International je podmetnut? Nadzorne kamere snimile sumnjive okolnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Požar u Dravi International je podmetnut? Nadzorne kamere snimile sumnjive okolnosti
Osijek: Požar u Dravi International tvrtki za preradu plastike | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Iz tvrtke navode kako "raspoložive snimke nadzornih kamera također ukazuju na sumnjive okolnosti prije izbijanja požara i u samom trenutku izbijanja požara".

Uprava osječke tvrtke "Drava International" u srijedu je izvijestila kako nakon noćašnjeg požara ne postoji ugroza za građane, niti podaci koji ukazuju na onečišćenje okoliša, ali da snimke nadzornih kamera ukazuju na sumnjive okolnosti požara.

Iz Uprave su priopćili kako je požar izbio na prostoru tvrtke Drave lokaliziran brzom reakcijom zaposlenika i interne vatrogasne postrojbe Društva, uz pomoć osječke Javne vatrogasne postrojbe.

Smatraju kako je brza reakcija pokazala važnost sustava protupožarne zaštite, kojeg  je Drava International značajno unaprijedila nakon velikog požara iz 2023. godine. Ustrojena je vlastita vatrogasna postrojba s 24-satnim dežurstvom, nabavljeno je vatrogasno vozilo te je dodatno investirano u vatrodojavu i nadzor termalnim kamerama.

POD KONTROLOM JE Lokaliziran požar u osječkoj tvrtki Drava International
Lokaliziran požar u osječkoj tvrtki Drava International

Napominju kako je požar zahvatio isključivo izdvojeni PP i PET materijal za reciklažu, a ne opasnu PVC ambalažu, kako je pogrešno navedeno u dijelu medija. 

Za razliku od PVC-a koji sadrži klor, PP i PET su standardne plastike za pakiranje hrane i pića, koje pri izgaranju ne stvaraju opasne klorirane spojeve poput dioksina, čime je rizik od trajnog utjecaja na tlo i zrak eliminiran.

Posebno ističu da "u ovom trenutku ne postoji ugroza za građane niti raspoloživi podaci ukazuju na onečišćenje okoliša povezano s ovim događajem".

Iz tvrtke navode kako "raspoložive snimke nadzornih kamera također ukazuju na sumnjive okolnosti prije izbijanja požara i u samom trenutku izbijanja požara". 

Očevid nadležnih tijela je u tijeku te će se konačan uzrok požara utvrditi nakon njegova završetka, a o svim relevantnim činjenicama utvrđenima službenim očevidom pravodobno ćemo obavijestiti javnost, napominju u Upravi tvrtke Drava International.

Iz osječko-baranjske Policijske uprave prethodno su izvijestili kako je završen očevid policijskih službenika i inspektora zaštite od požara, a da slijedi daljnji rad s ciljem utvrđivanja svih okolnosti toga događaja.

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