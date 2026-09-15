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DIJETE U BOLNICI

Požar u stanu u Zadru izazvao kratki spoj na produžnom kablu

Piše HINA,
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Požar u stanu u Zadru izazvao kratki spoj na produžnom kablu
Foto: 24sata
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Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Franka Lisice

Požar u stanu u Zadru gdje je u ponedjeljak navečer teško ozlijeđen trogodišnji dječak izazvao je kratki spoj na produžnom kablu na kojemu su bili priključeni mobitel i ventilator, priopćili su u utorak iz zadarske policije.

"Očevid su proveli policijski službenici i inspektor Ravnateljstva Civilne zaštite, a policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti", kazala je glasnogovornica Policijske uprave zadarske Ivana Grbin.

Dodala je da se u prostorijama policije nalazi ženska osoba nad kojom je u tijeku kriminalističko istraživanje.

"Policija je već postupala prema toj ženi i, sukladno svim protokolima, o svemu izvijestila nadležna tijela", rekla je glasnogovornica Grbin.

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Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Franka Lisice. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 19.50 sati, a po dolasku u stanu su zatekli trogodišnjeg dječaka. Vatra je zahvatila kuhinju i dnevni boravak, a požar je lokaliziran oko 20.25 sati.

Dječak je odmah predan ekipi Hitne medicinske pomoći i prevezen u Opću bolnicu Zadar, odakle je, zbog težine ozljeda, opeklina I. i II. stupnja, oko 23 sata prevezen u Zagreb u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

Dječak je u Jedinici intenzivnog liječenja, a kako je medijima izjavio dječji kirurg Rok Kralj, trogodišnjak je u teškom, ali stabilnom stanju.

Dječak je s majkom živio u unajmljenom stanu i u trenutku izbijanja požara bio je sam u stanu. Bili su uključeni u sustav socijalne skrbi u Zadru, što je potvrdio i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

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