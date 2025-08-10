Požar u tvornici klora na jugu Francuske, stanovnicima su naredili da ostanu kod kuće

Požar u tvornici klora na jugu Francuske u nedjelju je primorao lokalne vlasti da stanovnicima narede ostanak kod kuće. Tvornica tvrtke HydraPro proizvodi klor za bazene. Lokalne vlasti gradića Ledenona, smještenog oko 28 kilometara jugozapadno od Avignona, pozvale su sve koji žive u rasponu jednog kilometra od tvornice da ostanu kod kuće, zatvore vrata i prozore.

„Dok vjetrovi pušu prema sjeveru u zraku se može osjetiti miris klora”, priopćila je prefektura, naglašavajući da miris sam po sebi nije prijetnja javnom zdravlju.

Tvornica je klasificirana kao 'seveso' lokacija prema direktivi po kojoj članice Europske unije moraju identificirati postrojenja s opasnim tvarima.

Vatrogasci su izašli na teren, a očekuje se da će im se pridružiti i tim specijaliziran za takve nesreće.