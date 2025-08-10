Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA

Požar u tvornici klora na jugu Francuske, stanovnicima su naredili da ostanu kod kuće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Požar u tvornici klora na jugu Francuske, stanovnicima su naredili da ostanu kod kuće
Foto: Florion Goga/REUTERS

„Dok vjetrovi pušu prema sjeveru u zraku se može osjetiti miris klora”, priopćila je prefektura, naglašavajući da miris sam po sebi nije prijetnja javnom zdravlju

Požar u tvornici klora na jugu Francuske u nedjelju je primorao lokalne vlasti da stanovnicima narede ostanak kod kuće. Tvornica tvrtke HydraPro proizvodi klor za bazene. Lokalne vlasti gradića Ledenona, smještenog oko 28 kilometara jugozapadno od Avignona, pozvale su sve koji žive u rasponu jednog kilometra od tvornice da ostanu kod kuće, zatvore vrata i prozore. 

„Dok vjetrovi pušu prema sjeveru u zraku se može osjetiti miris klora”, priopćila je prefektura, naglašavajući da miris sam po sebi nije prijetnja javnom zdravlju. 

Tvornica je klasificirana kao 'seveso' lokacija prema direktivi po kojoj članice Europske unije moraju identificirati postrojenja s opasnim tvarima. 

Vatrogasci su izašli na teren, a očekuje se da će im se pridružiti i tim specijaliziran za takve nesreće.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'
NEVJEROJATNO

Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'

Otkrivene su rijetke bipiramidalne ingote koje bi mogle promijeniti pogled na ulogu Bosanske Posavine u antičkoj trgovini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025