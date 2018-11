Požar uništio grad u Kaliforniji: Stanovnici su masovno bježali

Snažni požar poharao je u četvrtak grad Paradise od 26.000 stanovnika u sjevernoj Kaliforniji proždirući stambene četvrti, bolnice, škole a vlasti još nisu sigurne koliko je osoba stradalo dok pokušavaju ovladati vatrenom stihijom koju snažni vjetar brzo širi stvarajući plamenove visoke 15-ak metara.

Foto: STEPHEN LAM

Požar je stanovnike grada 240 kilometara sjeverno od Sacramenta natjerao u kaotični masovni bijeg.

Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg