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opožareno nisko raslinje

Požar zapadno od Vrgorca stavljen pod kontrolu

Piše HINA,
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Požar zapadno od Vrgorca stavljen pod kontrolu
Foto: MORH
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Vatrogasci će cijelu noć dežurati na požarištu kako bi brzo intervenirali u slučaju oživljavanja plamena, rekao je zapovjednik DVD-a Vrgorac

Požar koji je u četvrtak izbio na području Zavojane, zapadno od Vrgorca stavljen je pod kontrolu oko 18 sati uz pomoć dva kanadera i jednog air traktora, ali će vatrogasci dežurati na požarištu cijelu noć, doznaje se u DVD-u Vrgorac.

"Dojava o požaru zaprimljena je nešto iza 15 sati te su na teren izašli vatrogasci s vatrogasnim vozilima, iz zraka su im pomogla dva kanadera i jedan air traktor, a plamen nije ugrožavao kuće", rekao je Hini zapovjednik DVD-a Vrgorac Vinko Markotić.

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Dodao je kako je opožareno nisko raslinje, trava i makija.

Vatrogasci će cijelu noć dežurati na požarištu kako bi brzo intervenirali u slučaju oživljavanja plamena, rekao je.

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