Požara manje nego lani, ali je gorjela veća površina Hrvatske

Povećanje broja opožarene površine posljedica je velikih požara na Svilaji, Velebitu i Dinari, koji su došli iz Bosne i Hercegovine, ali su uspješno ugašeni, a njihovo je širenje spriječeno

<p>U Hrvatskoj je od početka godine u 4693 požara izgorjelo 39.111 hektara otvorenog prostora, što je 16 posto manje požara, ali je za petinu veća površina, priopćila je u ponedjeljak Hrvatska vatrogasna zajednica.</p><p><strong>Pogledajte kako je gorjelo kod Zadra: </strong></p><p>Statistika za priobalno i kraško područje još je izrazitija, budući su ondje do 15. kolovoza ukupno zabilježena 3294 požara, što je povećanje broja požara za oko dva posto, ali je ukupno izgorjelo 30.455 ha površine, ili čak 69 posto više u odnosu na 2019. godinu, kaže se u priopćenju.</p><p>Glavni vatrogasni zapovjednik <strong>Slavko Tucaković </strong>kazao je da požarna sezona još traje te da su sve snage i dalje aktivne u njezinom provođenju. Tucaković je napomenuo da je aktualna požarna sezona dosta sušna, te da su najčešći uzroci požara suha grmljavinska nevremena.</p><p>U Divuljama se tijekom cijelog ljeta nalazi Operativno vatrogasno zapovjedništvo koje prikuplja podatke, a požari se brzo uočavaju i stavljaju pod kontrolu, rekao je Tucaković dodavši da su požari, unatoč povećanju broja na priobalju, svi u vrlo kratkom razdoblju lokalizirani.</p><p>Povećanje broja opožarene površine posljedica je velikih požara na Svilaji, Velebitu i Dinari, koji su došli iz Bosne i Hercegovine, ali su uspješno ugašeni, a njihovo je širenje spriječeno.</p><p>Bile su to fronte požara po petnaestak kilometara, podsjetio je Tucaković, a gotovo pola ovogodišnjih intervencija pripada pod tehničke intervencije, što samo dokazuje da vatrogasci pored gašenja požara odrađuju i brojne druge aktivnosti.</p><p>Osim toga, vatrogasci su odradili više od 500 intervencija u saniranju nedavnog nevremena na području Zagreba i okolnih županija.</p><p>I dalje je aktivno 12 vatrogasnih dislokacija raspoređenih od Istarske do Dubrovačko-neretvanske županije, sa 72 vatrogasca u jednoj smjeni.</p><p>Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim ishodima ove sezone, a vatrogasci će poduzeti sve da tako i ostane, poručio je Tucaković.</p>