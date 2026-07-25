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POŽARI IZVAN KONTROLE U Francuskoj i Španjolskoj više od 160.000 evakuiranih...

Piše HINA,
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POŽARI IZVAN KONTROLE U Francuskoj i Španjolskoj više od 160.000 evakuiranih...
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Foto: Stephane Mahe
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Popularni francuski poluotok Cap-Ferret, u blizini Bordeauxa, pod naredbom je o potpunoj evakuaciji, kako cestom tako i brodovima

Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovice ovog tjedna u Francuskoj i Španjolskoj, a još iz sedam općina provela se tijekom noći na subotu dodatna evakuacija, blizu francuskog Bordeauxa, zbog požara koji su izvan kontrole.

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- S obzirom na napredovanje požara i unatoč značajnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtijeva da se zajamči sigurnost stanovnika u pogođenim područjima - izjavila je Sophie Brocas, čelnica departmana Gironde na jugozapadu Francuske.

Stanovnici općina Saint-Médard-en-Jalles (33.000 stanovnika), Le Haillan (11.400), Saint-Jean d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) i Saint-Aubin de Médoc (7.800) morali su napustiti svoje domove dok su gradovi Mérignac (78.000) i Eysines (24.800) djelomično zahvaćeni.

Evacuated residents leave Saint-Aubain-de-Medoc
Foto: Manon Cruz

Broj vojnika raspoređenih kao pomoć vatrogascima povećat će se s 500 na tisuću u departmanima Gironde i Landes, najavio je u petak navečer francuski premijer Sébastien Lecornu nakon sastanka međuvladinog kriznog tijela.

Na tom vrlo turistički popularnom području požar je dosad doveo do evakuacije 141.000 ljudi od srijede navečer, od kojih 110.000 u departmanu Gironde i 31.000 u Landesu. Popularni francuski poluotok Cap-Ferret, u blizini Bordeauxa, pod naredbom je o potpunoj evakuaciji, kako cestom tako i brodovima.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez opisao je situaciju kao "potpuno neviđenu". U Španjolskoj je 63.000 ljudi evakuirano ili im je rečeno da ostanu gdje se nalaze, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova nakon što je naredilo odlazak 5000 turista iz kampa El Escorial, sjeverozapadno od španjolske prijestolnice.

Wildfire in Lege-Cap-Ferret
Foto: Stephane Mahe

Ovo je "najgori požar u povijesti" u ovoj regiji, kažu lokalne vlasti. Više od 1200 starijih i invalidnih osoba evakuirano je u petak iz ustanova za njegu i staračkih domova u madridskoj regiji, izjavila je lokalna vlast.

Jedna od tri NASA-ine lokacije također je pogođena požarom u Španjolskoj u petak, a procjena štete još nije dostupna. Regionalni župan Francisco Martín Aguirre opisao je situaciju kao "vrlo kompliciranu" zbog "jakih vjetrova", dodajući da ne može "isključiti daljnje evakuacije i karantene".

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Dva od tri požara koji su već opustošili 6000 hektara zapadno od Madrida "spojila su se", prema vlastima. Do sada nije zabilježen nijedan smrtni slučaj ni u Francuskoj ni u Španjolskoj. Obje zemlje aktivirale su Europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga za gašenje požara.

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