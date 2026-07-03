Požari kod Senja i na Čiovu aktivni, ugašen kod Kistanja

Uz požare kod Senja i na otoku Čiovu, koji su i dalje aktivni, vatrogasci su u četvrtak intervenirali i na požarima na otoku Mljetu, ugašen je požar kod Kistanja, dok se na otoku Visu nastavlja dežurstvo i sanacija požarišta, izvijestila je u petak ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica.

Nastavljena je intervencija na požarištu kod Vrataruše pokraj Senja, gdje je prvog dana srpnja izbio požar, zahvativši 15 hektara trave i niskog raslinja. Iako je bio lokaliziran, zbog jakog vjetra ponovno se aktivirao. U gašenju je sudjelovalo 19 vatrogasaca s devet vatrogasnih vozila. Tijekom noći i jutra vatrogasci su radili na osiguranju požarišta.

Na požarištu Žedno na Čiovu, koje je zahvatilo oko 110 hektara trave, niskog raslinja i šume tijekom noći i jutra na dežurstvu je bilo angažirano 55 vatrogasaca te je i dalje aktivan. Požar je izbio zadnjeg dana lipnja, a ponovno je planuo u četvrtak iznad uvale Mavaštica. U gašenju su sudjelovala dva kanadera, Air Tractor te 67 vatrogasaca s 22 vozila.

Na području Splitsko-dalmatinske županije nastavljeno je dežurstvo i na požarištu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, gdje je požar koji je izbio 28. lipnja te je i dalje lokaliziran.

U Šibensko-kninskoj županiji ugašen je požar na području Rudela u Ivoševcima kod Kistanja, koji je zahvatio 12 hektara trave i niskog raslinja. U gašenju je sudjelovao 31 vatrogasac s 12 vatrogasnih vozila, uz potporu četiri kanadera i jednog Air Tractora. Požar je ugašen jučer oko devet sati.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u četvrtak ujutro ugašen je požar otvorenog prostora na otoku Mljetu koji je izbio 1. srpnja, a zahvatio je borovu šumu u začetku. U gašenju je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vozila, uz pomoć Air Tractora.

Istoga dana, popodne zabilježen je novi požar na području Babina Polja na otoku Mljetu, a lokaliziran je jutros u 6,30 sati. U gašenju je sudjelovalo 10 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila, uz potporu kanadera, Tractora i helikoptera za prijevoz vode na požarište.

Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara, vatrogasci pozivaju građane na dodatan oprez te da ih odmah pozovu na broj 193 ili 112 u slučaju da primijete požar ili dim.