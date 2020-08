Požari u Kaliforniji pokrenuli vatreni tornado i pijavice

Pretpostavlja se da je ekstremni vremenski fenomen potaknut naglim rastom i intenzitetom požara. Vruć zrak se želi dići, a ako je vrlo vruć, želi se drastično podići, objašnjava jedna meteorologinja

<p>Ogromni šumski požar u Sjevernoj Kaliforniji pokrenuo je vatrene vrtloge u subotu, zbog čega su prognostičari objavili upozorenje na vatreni tornado, rijetku prirodnu pojavu.</p><p>"Ovo nam je prvi", rekla je Shane Snyder, meteorologica u hidrometeorološkom zavodu u Renu, koji je izdao upozorenje kratko prije 15 sati.</p><p>Mnoge videosnimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju vrtloge nalik na užarenu pijavicu u požaru iz smjera Loyaltona, koji je počeo u petak navečer u nacionalnoj šumi Tahoe pored kalifornijske granice s Nevadom.</p><p>Vatra se ubrzo proširila na 160 četvornih kilometara i do subote ujutro nije bila obuzdana. Vlasti očekuju da će se vatra pojačati, rekao je Joe Flannery, dužnosnik za odnose s javnošću zadužen za nacionalne šume.</p><p>Naši resursi se suočavaju s nepredvidljivim ponašanjem požara, neravnim terenom i visokim temperaturama", rekao je Flannery.</p><p>Evan Bentley, meteorolog za teške vremenske uvjete s Nacionalnog centra za predviđanje oluja, napisao je na Twitteru da radarski podaci pokazuju najmanje četiri "različite anticiklonske struje" povezane s požarom u subotu. </p><p>Pretpostavlja se da je ekstremni vremenski fenomen potaknut naglim rastom i intenzitetom požara.</p><p>"Bilo je vrlo vruće, atmosferski nestabilno", rekao je Snyder u intervjuu. "I to je dopustilo da vatra, koja je plamtjela velikom vrućinom i uz mnogo 'goriva', zaista eksplodira u vertikalnom smjeru, gore u zrak", objasnio je.</p><p>Što je zrak bio vrući, brže se dizao, rekao je.</p><p>"Vruć zrak se želi dići, a ako je vrlo vruć, želi se drastično podići", rekao je Snyder. "Može se podići jer je temperatura zraka koju vatra stvara mnogo veća od zraka oko nje. Tako da se i dalje podiže sve dok je topliji od zraka okolo."</p><p>To može poslati stupove dima stotine tisuća stopa u zrak, rekao je. I dok se diže stvara se vrtlog koji uvlači okolni zrak.</p><p>Istodobno, promjene brzine vjetra koje se javljaju na većoj visini u zraku uzrokuju da se zrak okreće dok se ubrzava prema gore.</p><p>"Uz to brzo podizanje, stvara se vatreni vrtlog", rekao je Snyder. "Počinje se vrtjeti kako se diže".</p>