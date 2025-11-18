Požarište Vjesnika pregledava se termokamerom. Statičari će procijeniti stanje konstrukcije

Gašenje i sanacija velikog požara Vjesnikovog nebodera u Zagrebu koji je planuo sinoć, i dalje traje, požarište se pregledava termo-kamerom, a na mjesto događaja dolaze statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije, objavilo je u utorak ujutro Ravnateljstvo policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo | Video: 24sata/pixsell

Zatvoren je plin i isključena električna energija za cijeli objekt koji se nalazi na Slavonskoj aveniji. Promet oko Vjesnika je zatvoren.

Požar trenutačno gasi više do 90 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Zagreb sa 30 vozila.

Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna.

Na požarište je rano jutros došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rekao kako je, prema onome što je vidio "šteta totalna“.

