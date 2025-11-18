Obavijesti

ISKLJUČENA STRUJA, ZATVOREN PLIN

Požarište Vjesnika pregledava se termokamerom. Statičari će procijeniti stanje konstrukcije

Požarište Vjesnika pregledava se termokamerom. Statičari će procijeniti stanje konstrukcije
Zagreb: Građani u šoku promatraju kako Vjesnikovu zgradu guta plamen | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zatvoren je plin i isključena električna energija za cijeli objekt koji se nalazi na Slavonskoj aveniji.  Promet oko Vjesnika je zatvoren.

Gašenje i sanacija velikog požara Vjesnikovog nebodera u Zagrebu koji je planuo sinoć, i dalje traje, požarište se pregledava termo-kamerom, a na mjesto događaja dolaze statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije, objavilo je u utorak ujutro Ravnateljstvo policije.

Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo 01:15
Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo | Video: 24sata/pixsell

Požar trenutačno gasi više do 90 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Zagreb sa 30 vozila.

Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata.  Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna. 

Na požarište je rano jutros došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rekao kako  je, prema onome što je vidio "šteta totalna“. 

