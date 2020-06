'Pozdrav Za dom spremni je registriran u Vladi Ivice Račana'

Sve što ima veze s NDH i II. svjetskim ratom i ustaškim režimom osuđujemo bezrezervno. Što se tiče preporuka vijeća to je bilo vrlo precizno i vrlo jasno formulirano za koje prigode, kaže premijer

<p> Premijer<strong> Andrej Plenković</strong> je u petak poručio predsjedniku RH Milanoviću i predsjedniku SDP -a Bernardiću da on za razliku od njih dobro razumije što je to trodioba vlasti, koja je nadležnost sudova, koja državnog odvjetništva, a koja Vlade te da prošlotjedna uhićenja potvrđuju da nije bilo pritisaka na DORH.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milanović iz Okučana otišao radi pozdrava Za dom spremni</strong></p><p> </p><p>Novinari su Plenkovića u Imotskome prije sjednice lokalnog HDZ-a zamolili da komentira predsjednikovu izjavu kako je on taj koji vrši pritisak na DORH. Premijer je novinarima rekao da analiziraju kakav je to stav <strong>Zorana Milanovića</strong> prema novoj glavnoj državnoj odvjetnici kad on kaže da je ona "njegov čovjek." </p><p>"Molim vas analizirajte je li to pritisak na glavnu državnu odvjetnicu? Je li pritisak na bivšeg glavnog državnog odvjetnika kada mu Bernardić kaže da je on moj batler ili kada u raspravi za novu državnu odvjetnicu nabraja slučajeve kojim bi se DORH trebao baviti? Kada se odgovori na to pitanje onda možemo govoriti o tome što su pritisci na DORH, tko ih i kako radi" A kad se kaže 'isti tretman' onda je to pritisak, poručio je Plenković.</p><p>Kako je ocijenio, "nema boljeg dokaza od potpune neovisnosti rada policije i državnog odvjetništva od slučaja kojem svjedočimo prošlog tjedna". Dakle da ovdje postoji neka nevidljiva ruka kojom recimo upravljam ja onda se vjerojatno taj slučaj (vjetroelektrane) ne bi dogodio, onda bi čekali neki oportuni moment primjerice za godinu dana da to ugleda svjetlo dana. Ako nema onda vidimo tko tu radi pritisak, a tko pušta tijelima da rade ono što sukladno zakonu trebaju raditi",rekao je Plenković.</p><p>Tu je razlika u borbi protiv korupcije između naše Vlade i ovoga što govore predstavnici SDP-a, kazao je. </p><p>Odgovarajući na pitanje kako gleda na odluku Visokog Prekršajnog suda oko povika Za dom spremni Plenković je rekao kako vidi da su o tom pitanju najglasniji SDP- ovci. </p><p>Kako je kazao, zadaća je medija da u potpunosti informira hrvatsku javnost te podsjetio da Thompsonova pjesma postoji od 1991. godine i da je s njom u vezi tijekom vremena postojala prešutna tolerancija.</p><p>"Pozdrav Za dom spremni je registriran suglasnošću Ministarstva pravosuđa i uprave na zahtjev jedne od udruga HOS- a u Zagrebu 2002. godine u vrijeme vlade<strong> Ivice Račana</strong>, vlade SDP- a, vlade ministra Ivaniševića iz SDP- a. Dakle, oni su ti koji su to legalizirali. Ja sam nebrojeno puta u svojem mandatu osudio ustaški zločinački režim, osudio sve što je vezano sa bilo čim na bilo koji način što nas može kompromitirati, što je suprotno načelima i hrvatskim zakonima", rekao je premijer.</p><p>Smatra da se odluka Visokog Prekršajnog suda odnosi na jedan konkretni slučaj. "Ono što znam i što sam osjetio svo ovo vrijeme i zašto je bilo bitno Vijeću za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima, je kontekst tog pozdrava. Sve što ima veze s NDH i II. svjetskim ratom i ustaškim režimom osuđujemo bezrezervno. Što se tiče preporuka vijeća to je bilo vrlo precizno i vrlo jasno formulirano za koje prigode, tu priča završava. Za svaku drugu prigodu nije dopušteno, svako drugo zlorabljenje nije dopustivo", poručio je.</p><p>Plenković je za boravaka u Imotskome istaknuo važnost Imotske krajine te podsjetio kako je vlada u krizi COVID- a 19 za Splitsko-dalmatinsku županiju dosad izdvojila više od 300 milijuna kuna za 57 tisuća radnika koji su iskoristili naknadu za sada, a još će uslijediti isplate za svibanj.</p><p>Na upit o ministru zdravstva Berošu, rekao je kako očekuje pobjedu u 10. i 9. izbornoj jedinici te da mu je drago da će ministar koji se "pokazao sjajan" u epidemiji koronavirusa imati priliku biti na listi. </p><p> </p>