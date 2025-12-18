Obavijesti

News

Komentari 0
EVO KADA JE ISPLATA

Požega dijeli božićnice od 80 € umirovljenicima i braniteljima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Požega dijeli božićnice od 80 € umirovljenicima i braniteljima
Foto: Canva

Pravo na božićnicu, kako je ranije objavio Grad, imaju umirovljenici s mirovinom do 350 eura te nezaposleni hrvatski branitelji

Požeškim umirovljenicima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata od danas do Badnjaka isplaćuju se božićnice u iznosu od 80 eura koje im je osigurao Grad Požega.

Pravo na božićnicu, kako je ranije objavio Grad, imaju umirovljenici s mirovinom do 350 eura te nezaposleni hrvatski branitelji.

Božić u stanu gospođe vesne Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje
Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje

Za isplatu božićnica Požega je u proračunu za ovu godinu izdvojila 30. 240 eura, što bi značilo da će ih dobiti 378 korisnika.

Umirovljenici i nezaposleni branitelji koji se ne vode u evidenciji Požeško-slavonske županije, a podnijeli su zahtjev za isplatu božićnice na blagajni Upravnoga odjela za financije i proračun Grada Požege, božićnicu mogu preuzeti od 18. do 24. prosinca ove godine. 

OTPJEVAO 684 PJESME Bez prestanka 42 sata pjevao božićne pjesme, oborio rekord: 'Mislio sam već da haluciniram'
Bez prestanka 42 sata pjevao božićne pjesme, oborio rekord: 'Mislio sam već da haluciniram'

Umirovljenicima, koji su to zatražili u zahtjevu i nezaposlenim braniteljima, božićnica će biti isplaćena na njihove račune u četvrtak, 18. prosinca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025