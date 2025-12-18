Požega dijeli božićnice od 80 € umirovljenicima i braniteljima

Požeškim umirovljenicima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata od danas do Badnjaka isplaćuju se božićnice u iznosu od 80 eura koje im je osigurao Grad Požega.

Pravo na božićnicu, kako je ranije objavio Grad, imaju umirovljenici s mirovinom do 350 eura te nezaposleni hrvatski branitelji.

Za isplatu božićnica Požega je u proračunu za ovu godinu izdvojila 30. 240 eura, što bi značilo da će ih dobiti 378 korisnika.

Umirovljenici i nezaposleni branitelji koji se ne vode u evidenciji Požeško-slavonske županije, a podnijeli su zahtjev za isplatu božićnice na blagajni Upravnoga odjela za financije i proračun Grada Požege, božićnicu mogu preuzeti od 18. do 24. prosinca ove godine.

Umirovljenicima, koji su to zatražili u zahtjevu i nezaposlenim braniteljima, božićnica će biti isplaćena na njihove račune u četvrtak, 18. prosinca.