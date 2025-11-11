Obavijesti

MLADI VOZAČ

Požega: Pijani vozač sletio s ceste, a onda pogodio zid i stup

Piše Ivana Mihaljević,
Mladi vozač iz Požege vozio je pijan i prebrzo pa sletio s ceste i udario u zid i stup. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

U ponedjeljak, oko 23.30 sati, u Ulici Matice hrvatske u Požegi, dogodila se prometna nesreća bez ozlijeđenih osoba, ali s popriličnom štetom.

21-godišnji vozač osobnog automobila, koji je imao 1,29 promila alkohola u krvi, zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom.

Automobil se prvo zanio i udario desnim kotačem u rubnjak, zatim se odbacio i prednjim dijelom zabio u betonski zid, a potom i u metalni stup javne rasvjete.

Od jačine udarca stup je pao, a vozilo se još jednom odbilo i udarilo u zid. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

Zbog opasnosti da će nastaviti s prekršajima, policija je vozača smjestila u posebnu prostoriju do otrježnjenja. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Istog dana, na području Policijske uprave požeško-slavonske, dogodila se još jedna prometna nesreća s materijalnom štetom — u Ratarničkoj ulici u Požegi.

