SAMO 10 MINUTA DNEVNO

Požeška bolnica zbog gripe je ograničila posjete bolesnicima

Požeška bolnica zbog gripe je ograničila posjete bolesnicima

Zbog trenutne epidemiološke situacije, posjete pacijentima moguće su za najviše jednog člana uže obitelji ili skrbnika

Opća županijska bolnica Požega u srijedu je izvjestila da se zbog trenutne epidemiološke situacije, gripa, uvode ograničenja za posjete bolesnicima. U priopćenju bolnice stoji:  "Zbog trenutne epidemiološke situacije, posjete pacijentima moguće su za najviše jednog člana uže obitelji ili skrbnika, dnevno do 10 minuta uz nošenje zaštitne opreme. Odluka stupa naslagu od četvrtka 18.12.2025. godine".

Oduku je potpisao ravnatelj Opće županijske bolnice Požega doc.prim.dr.sc. Ivan Vukoja.

