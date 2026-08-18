Poziranje na zgarištu i veseli selfie u zatrovanom Gospiću simboli su HDZ-ove vladavine

Dvije fotografije obilježile su ovo burno, zapaljivo, toksično političko ljeto. A mogle bi obilježiti i naredne dvije godine mandata vladajućeg HDZ-a.

Prva je grupna fotografija premijera Andreja Plenkovića i članova njegove Vlade kako poziraju na zgarištu omiškog požara, čija dublja simbolika je uvelike nadmašila propagandnu svrhu koju je trebala imati.

A druga fotografija veselo je poziranje ministrice okoliša Marije Vučković, ministrice zdravstva Irene Hrstić i saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića na "zgarištu" sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša u kontaminiranom Gospiću.

Zekanović, osoba koja je u ime HDZ-a ponovno uspješno sabotirala bilo kakvu suvislu saborsku raspravu s koje su otišli predstavnici građana Gospića, nevladinih udruga, a onda i oporbe, radosno se namjestio iza leđa dviju ministrica koje pritom nisu skidale osmijeh s lica.

Propala rasprava

I to nakon što je propala rasprava o krivcima, odgovornima i sustavu koji je dozvolio istovar 38 tisuća tona smeća u Gospiću.

Izgledalo je to kao proslava pobjede vladajućih u raspravi o skandalu koji oporbi - lijevoj i desnoj - služi kao povod za poziv na pad Vlade i raspisivanje izvanrednih izbora.

Par dana prije toga, ministrica Hrstić pozirala je s premijerom Plenkovićem i kolegama iz Vlade, HDZ-ovim županom Blaženkom Bobanom i dvojicom DP-ovih ministara strateški pozicioniranih na lijevom i desnom boku, jutro nakon omiškog katastrofalnog požara, sa spaljenim apokaliptičnim krajolikom u pozadini.

Što su Plenkovićevi PR-ovci ovime točno htjeli postići?

Ministri na zgarištu

Jesu li željeli prikazati Vladu kao spasitelje u ognjenoj kataklizmi, kao one koji stavljaju sebe u prvi plan i uzimaju uspomenu s možda najgoreg događaja ovoga ljeta?

Ili su nesvjesno kreirali simboliku HDZ-ova političkog mandata? Najodgovorniji za stanje u kojem se Hrvatska nalazi poziraju doslovno na zgarištu koje se, u mašti hrvatskih građana i hrvatske javnosti, može bez mnogo napora protumačiti i kao simbol uništene Hrvatske u mandatu HDZ-a.

Kako god bilo, HDZ je pomoću samo dvije fotografije - jedne namještene, druge spontane - kreirao simboliku svog političkog mandata, vladanja, odnosa prema katastrofama, odnosa prema građanima, javnosti, kao i najvećim katastrofama.

Paralelno s time, HDZ je glasno prigovarao oporbi da se samo naslikava po Hrvatskoj i kritizira Vladu, a nije se pojavila u Omišu na gašenju požara. Gdje se naslikao vrh Vlade.

Veseli selfie

Zatim su neki članovi Vlade - ali ne i premijer Plenković - s debelim zakašnjenjem došli u Gospić na poprište najveće ekološke (dosad otkrivene) katastrofe, te uz pomoć saborskih jataka sabotirali sjednicu odbora s kojeg su rezignirano otišli oni najpogođeniji i najzainteresiraniji. Da bi zatim opalili veselu zajedničku fotografiju.

Za uspomenu i dugo sjećanje.

Vladajući su time ponovno demonstrirali tragični manjak osjećaja za trenutak, za okolnosti, za situaciju i naravno, za osjećaje građana i javnosti. Pokazali su želju za samopromocijom i stavljanjem sebe u prvi plan čak i na poprištima prirodnih i ljudskih tragedija. Uz neukusno i iritantno namještanje za turističku uspomenu iz kontaminiranog Gospića.

Obavljen posao

Danima su ministri ignorirali i zaobilazili Gospić, a onda iz njega odlaze nasmiješeni i veseli zbog uspješno obavljenog posla sabotiranja rasprave na odboru.

Naslikali su se na zgarištu požara u Omišu nakon čega su u javnost slali skandalozne poruke o tome da nije korišten sustav javnog uzbunjivanja - kako se ne bi uzbunila javnost. U požaru koji je odnio i ljudske žrtve.

To su fotografije koje doslovno govore tisuću riječi. I šalju gomilu političkih poruka te višeslojno oslikavaju simboliku vladavine Plenkovića i njegovih ljudi.

I to su fotografije koje bi mogle pratiti Plenkovića i njegove ministre do kraja mandata i voditi birače do glasačkih kutija.