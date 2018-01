'Pozivam HDZ da ratificiramo skupa Istanbulsku konvenciju'

Treba napraviti novi gospodarski plan, treba napraviti da što više mladih ostane u Hrvatskoj i da se pomogne socijalno ugroženima, to su tri najbitnije stavke SDP-a. Mi pripremamo više od 20 novih reformi, rekao je u Davor Bernardić, predsjednik SDP-a. Podsjetimo, Predsjedništvo stranke sastalo se u petak.

Bernardić je rekao da Miranda Mrsića nisu spominjali tijekom sastanka i da prvi put čuje da netko planira izaći iz stranke. Što se tiče team buildinga u Ogulin, Bernardić je rekao da će ga pomaknuti ako neki ne budu mogli doći. No rekao da je da je team building obavezan i da svi moraju doći jer su za to plaćeni i jer im je to posao.

HDZ je pozvao da zajedno ratificiraju Istanbulsku konvenciju i zaustave nasilje nad ženama. Što se slučaja Plitvice tiče, Bernardić je rekao da je HDZ stavio svoj interes iznad interesa Hrvatske. Što se tiče rejtinga stranke, Bernardić je rekao da se povlači crta da i treba vidjeti sve što su napravili i što treba napraviti.