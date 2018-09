Poznajete li ikoga tko bi vam posudio 4.000 kn bez naknada?

Možda niste u velikim problemima, nego biste jednostavno htjeli srediti nešto za što Vam nedostaje malo novca. Ili si s druge strane barem jednom kupiti nešto, a da ne morate razmišljati hoćete li imati za hranu i režije ako to kupite? Da Vam s neba padne 4000 kuna, što biste s njima učinili?

Pa kako doći do novca?

Možda je vrijeme da o tome ozbiljno razmislite, ne zato što će Vas posjetiti čarobna vila ili zlatna ribica, nego zato što Ferratum bank nudi brze kredite! A sad kad je u tijeku velika promotivna akcija Ferratum banke, možda je pravi trenutak da pomognete svom novčaniku, ili prijatelju dojavite da mu Vi ne možete posuditi novac, ali znate gdje može do novca kao da ga je posudio od svog prijatelja.

Posudba bez ikakvih naknada?

U Ferratum bank promotivnoj akciji «Posudi 4000 – vrati 4000!» novi korisnici koji zadovoljavaju uvijete banke mogu posuditi do 4000 kn s 0 kn bankovnih naknada uz rok vraćanja do 30 dana (dok traje akcija, pa radije ne čekajte).

Sada kada znate kako doći do novca, možete slobodnije razmišljati kako ga potrošiti. Hoće li to biti na nešto pametno, nešto što Vam zaista treba ili ćete si dopustiti malo ludosti i potrošiti ga na nešto samo vama važno? Ferratum bank Vas neće pitati za namjenu.

Kako dobiti novac?

Potrošiti novac i nije velika zadaća. Jednom kada ga imate, vrlo mu je lako pronaći namjenu. Puno je teže znati kako dobiti novac. Ne brinite, imamo odgovor i na to.

Sve što trebate učiniti je otići na web stranicu Ferratum banke, odabrati iznos kredita i rok otplate. Uz to, morate unijeti i osnovne podatke i broj računa za isplatu. Vaša kreditna sposobnost procijenit će se nakon što dostavite fotografiju osobne iskaznice ili ako odaberete procjenu putem automatiziranog sustava Instator, što će uvelike ubrzati cijeli proces.

Nakon što vam putem e-maila bude dostavljen ugovor o kreditu, potpisanog ga, s dokazom o jamstvu za kredit, pošaljite natrag banci. Odobrenje možete dobiti već 15 minuta nakon prijave! Samo uz osobnu karticu i internet, Vaših 4000 kn može biti na računu isti dan!

Foto: Ferratum

Na što potrošiti novac?

Sigurno Vam ne moramo puno govoriti o tome kako potrošiti 4000 kn! Među Vama sigurno ima onih koji kasne s plaćanjem pokojeg računa ili ne zna kako pokrpati financije do kraja mjeseca. Više ne morate brinuti, Ferratum bank daje online pozajmice, što znači da do novca možete doći u nekoliko klikova. Ne morate se dignuti ni s kauča, a novac može stići do Vašeg računa.

Bilo da ga potrošite na namirnice, novi komad odjeće, igračku za dijete ili uzbudljiv provod, novac je uvijek dobro potrošen. Nemojte se ustručavati priuštiti si nešto lijepo, jer upravo to život čini bogatijim i vrijednim življenja. Izaberite ono što će Vam najviše zagrijati srce ili Vas spasiti od neprospavanih noći.

Niste novi korisnik?

Ako ste postojeći korisnik Ferratum banke, za Vas smo kreirali posebnu ponudu od čak 30% popusta na bankovnu naknadu. Sada je pravo vrijeme da riješite svoju financijsku situaciju i sredite svoj račun, dugove ili popravke koje ste odgađali.



Tema: Promo sadržaj