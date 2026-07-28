Poznat program za Dan pobjede u Splitu: Koncert Prljavog kazališta i vatromet za kraj

Bogat program pripremio je Grad Split u povodu predstojećeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, koje će se održati 4. i 5. kolovoza. Obilježavanje počinje u utorak, 4. kolovoza, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca i cvijeća na Lovrincu i u Parku branitelja, a u 19 sati će u crkvi Gospe od Zdravlja biti služena sveta misa zahvalnica.

U večernjim satima središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama, uz pratnju Limene glazbe HGD "Stjepan Radić" i Mažoretkinja Grada Splita. Program će se potom nastaviti na Rivi, gdje će od 20.30 sati započeti središnji dio obilježavanja, a u 21 sat održat će se koncert Revijskog orkestra "Domovini s ljubavlju". Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, 5. kolovoza, zaključit će koncert Prljavog kazališta na Rivi s početkom u 21.30 sati, a u 22.30 sati bit će vatromet s Gata sv. Nikole. Program obilježavanja prethodno je predstavljen predstavnicima koordinacije braniteljskih udruga na sastanku koji je gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta održao u zgradi Gradske uprave. Na sastanku su usuglašeni organizacijski detalji i dogovorena daljnja koordinacija aktivnosti kako bi svi sadržaji bili realizirani dostojanstveno i u zajedništvu.

Gradonačelnik Šuta i predstavnici braniteljskih udruga istaknuli su važnost zajedničkog obilježavanja jednog od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti te odavanja počasti hrvatskim braniteljima koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju i obrani Republike Hrvatske.