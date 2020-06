A post shared by S A S\u030c A L O Z A R (@sasalozar) on Jun 1, 2020 at 2:39am PDT

<p><span style="display: none;"> </span>Poznata lica ambasadora <a href="https://drstimac.com/?utm_source=24sata&utm_medium=pr&utm_campaign=24sata_PR_june_20&utm_term=poznata-lica-na-zubarskom-stolcu&utm_content=stimac-centara-dentalne-medicine-iz-zagreba" target="_blank">Štimac centra dentalne medicine iz Zagreba</a> zapravo i nisu međusobno različita. Riječ je o vrijednim i autentičnim osobama koje kvalitetnom suradnjom i posebnim odnosom sa zagrebačkim stomatolozima dižu pojam preporuke na jednu posve novu razinu.</p><p>Sami ambasadori manje su u ulozi influencera, a više u onoj dobrog word of moutha, kakvog biste prihvatili od prijatelja. To je zato što su i sami pacijenti centra, ne “prodaju” usluge koje sami ne koriste, niti ne izjavljuju stvari iza kojih ne stoje.</p><p><strong>Ljupka Gojić Mikić</strong>, poprilično je otvorena kad je riječ o stvarima i ljudima koje voli. - U Štimac centru vidim vrijedne i profesionalne ljude. Toliko strasti imaju za svoj posao. Isto kao i ja za svoj brand. Jako mi je drago što surađujem s njima, jer ih apsolutno podržavam. Mogu reći i da sam dosta izbirljiva i lojalna kada su brandovi u pitanju, a osobito kada se radi o onima zdravstvene prirode. Zato je i preporuka iz obitelji bila još jedan motiv da svoje povjerenje poklonim upravo njima.</p><p>Njene dobre riječi nikad ne prolaze neuzvraćeno u Štimac centru. - Fanovi smo lika i djela Ljupke već godinama, a odnedavno i njenih kolača, u tolikoj mjeri da znamo cijelu ponudu slastica napamet; kroz smijeh odgovara <a href="https://drstimac.com/o-nama/elena-stimac-dr-med-dent/?utm_source=24sata&utm_medium=pr&utm_campaign=24sata_PR_june_20&utm_term=poznata-lica-na-zubarskom-stolcu&utm_content=elena-stimac-vukojevic">dr. Elena Štimac Vukojević</a>, specijalizirana za estetiku osmijeha i lica u ovom dentalnom centru.</p><p>Upravo zbog ove međusobne ljubavi, Ljupka je zaštitno lice brige za dentalno zdravlje u Štimac centru. A gdje ima smijeha ima i glazbe!</p><h2>Samo pozitivne vibracije</h2><p>Prijateljsko lice malih ekrana i radijskih valova, <strong>Saša Lozar</strong>, brine o tome da vedrih nota nikad ne nedostaje svima u njegovoj okolini. Svoju energiju rado dijeli i sa Štimac brandom, koji su ga upravo radi pozitivnog stava i hrabrog pristupa životnim izazovima odabrali za zaštitno lice svojeg projekta razbijanja straha od zubara glazbom.</p><p>Saša je odmah prepoznao kampanju kao izazov da svoju ljubav prema glazbi pokaže u jednom potpuno nekonvencionalnom svjetlu. Nakon testiranja na vlastitoj koži i oduševljenosti rezultatima, povezao se s ovom originalnom idejom i danas zajedno s <strong><a href="https://drstimac.com/o-nama/strucni-tim/?utm_source=24sata&utm_medium=pr&utm_campaign=24sata_PR_june_20&utm_term=poznata-lica-na-zubarskom-stolcu&utm_content=doktorima-stimac-centra" target="_blank">doktorima Štimac centra</a></strong> gradi zanimljivu priču. Sam projekt je trenutno u izradi, pa nam sugovornici iz Štimac centra nisu htjeli otkrivati previše. Zato ne preostaje ništa drugo nego pratiti ovu neobičnu suradnju!</p><h2>Autentični prije svega</h2><p>Poznati hrvatski glazbenik <strong>Marko Škugor</strong>, ponosni je ambasador <a href="https://drstimac.com/?utm_source=24sata&utm_medium=pr&utm_campaign=24sata_PR_june_20&utm_term=poznata-lica-na-zubarskom-stolcu&utm_content=stimac-centra-dentalne-medicine" target="_blank">Štimac centra dentalne medicine</a> posljednjih godinu dana i smatraju ga pravim članom Štimac obitelji. Kako i sam kaže, ovdje se osjeća kao kod kuće.</p><p>- U Štimac centru sam prošao cijeli proces smile makeovera. Za sve što mi je potrebno, a da je vezano uz dentalno zdravlje, prvo zovem svoje doktorice Maju i Karmen. Ja sam prvo zadovoljan pacijent, a tek onda ambasador.</p><p>- Kad kažemo da stojimo iza svojih riječi i djela, stvarno to i mislimo. Tisuće zadovoljnih pacijenata, koji nam se godinama vraćaju, najveći su ambasadori našeg branda. Oni nam daju motivaciju za rad i daljnje uspjehe. A kad još ostvarimo i ovakve suradnje s ljudima koje zaista cijenimo i koji poštuju naš rad, onda mogu reći da smo i poslovno ispunili sve naše želje i ciljeve; zaključuje <a href="https://drstimac.com/o-nama/maja-jagodic-stimac-dr-med-dent/?utm_source=24sata&utm_medium=pr&utm_campaign=24sata_PR_june_20&utm_term=poznata-lica-na-zubarskom-stolcu&utm_content=maja-jagodic-stimac" target="_blank">dr. Maja Jagodić-Štimac</a>.</p><p>Štimac centar obiteljski je brand koji već 3 generacije brine o mnogim osmjesima. Četiri godine zaredom nositelji su laskave titule najboljih doktora prema izboru pacijenata. Ako ih još niste posjetili, na pregled se možete naručiti <a href="https://drstimac.com/usluge/narucite-se/?utm_source=24sata&utm_medium=pr&utm_campaign=24sata_PR_june_20&utm_term=poznata-lica-na-zubarskom-stolcu&utm_content=u-svega-par-klikova" target="_blank">u svega par klikova</a>.</p><p> </p>