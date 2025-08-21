Obavijesti

News

Komentari 0
UZELI MU I KARTICE

Poznati detalji pljačke u Samoboru: Napali stranca, policija još lovi 18-godišnjaka

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati detalji pljačke u Samoboru: Napali stranca, policija još lovi 18-godišnjaka
Foto: PU istarska

Nakon provedenog istraživanja, 21-godišnjak i maloljetnik u zakonskom su roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je za 18-godišnjakom raspisana potraga

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom mladića, 18-godišnjakom, 21-godišnjakom i jednim maloljetnikom, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo razbojništva na štetu 27-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Nakon provedenog istraživanja, 21-godišnjak i maloljetnik u zakonskom su roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je za 18-godišnjakom raspisana potraga. Protiv njih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za mladež u Velikoj Gorici.

Podsjetimo, razbojništvo se dogodilo 23. srpnja oko 2.45 sati u Stražničkoj ulici u Samoboru. Trojica počinitelja tada su uporabom tjelesne snage napala 27-godišnjaka te mu otuđila novac, bankovne kartice i osobne dokumente. Prema policijskim podacima, materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE TAJKUNA

Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'
MISLI DA JE MORE NJEGOVO

VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala, kazala je napadnuta žena o nevjerojatnim scenama na Kapriju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025