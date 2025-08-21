Poznati detalji pljačke u Samoboru: Napali stranca, policija još lovi 18-godišnjaka

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom mladića, 18-godišnjakom, 21-godišnjakom i jednim maloljetnikom, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo razbojništva na štetu 27-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Nakon provedenog istraživanja, 21-godišnjak i maloljetnik u zakonskom su roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je za 18-godišnjakom raspisana potraga. Protiv njih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za mladež u Velikoj Gorici.

Podsjetimo, razbojništvo se dogodilo 23. srpnja oko 2.45 sati u Stražničkoj ulici u Samoboru. Trojica počinitelja tada su uporabom tjelesne snage napala 27-godišnjaka te mu otuđila novac, bankovne kartice i osobne dokumente. Prema policijskim podacima, materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka eura.