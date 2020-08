Poznati domaći lanac razveselio prvašiće svojih zaposlenika

Bliži se nova školska avantura, a Studenac je za prvašiće svojih zaposlenika pripremio poseban poklon-paket

<p>Svaki je početak školovanja izazovan, a posebice onaj u uvjetima neizvjesnosti zbog globalne pandemije. Znaju to i roditelji ovogodišnjih prvašića, koji se pripremaju i sitno odbrojavaju do početka zajedničke avanture. Provjerili smo što neki od njih očekuju, čemu se vesele, ali i čime je to njihov poslodavac razveselio buduće školarce, a njima pomogao u pripremama.</p><h2>Veselje i uzbuđenje cijele obitelji</h2><p>„Djeca su divna, uglavnom nemaju strah i pomalo su nesvjesna što ih čeka s prvim danom nastave, a takav je i naš Vid. Nama je ovo već treći školarac u kući, no svaki je put jednako uzbudljivo. Zbog pandemije djeca su dobar dio godine bila zatvorena u kućama i nedostajalo im je društvo, tako da se upravo tomu Vid najviše veseli. Spomenuo bih i kako je dobro što smo u tom razdoblju distanciranja imali mogućnost često otići na selo jer je uloga prirode uistinu važna u zdravom odrastanju i pripremi za sve izazove“, poručio je tata Neno Milavić, voditelj revizije u Studencu.</p><p>S druge strane, Neninu kolegi Darku ovo je prvo iskustvo s ispraćajem prvašića u školu, a uzbuđenje ne može prikriti.</p><p>„Cijela je obitelj jako nestrpljiva zbog početka nastave, a naša Hana posebno. Svi to prvi put prolazimo pa je uzbuđenje tim veće. Nije zanemarivo ni to što su pred nama veliki izazovi, posebice zbog neizvjesnosti vezane uz održavanje nastave u okolnostima pandemije. Nadamo se kako će sve to završiti najboljim mogućim ishodom i da će se djeca moći usredotočiti na one lijepe stvari vezane uz školu – učenje, bezbrižno druženje i još bolje upoznavanje svijeta koji ih okružuje”, istaknuo je tata Darko Blažinčić, mesar u porečkom Studencu.</p><p>Baš kao i Darku, i Vesni je ovo prvo takvo iskustvo. Zanimljivo je i to što se u Vesninu slučaju radi o dvjema kćerima koje nisu blizanke, a zajedno kreću u prvi razred.</p><p>„Za roditelje je početak djetetova školovanja važan i izazovan korak, a u mojem slučaju tu su dvije djevojčice koje kreću u prvi razred. Iako bi se lako moglo pomisliti da su blizanke, Ružica i Matea su sestre između kojih je jedanaest mjeseci razlike, tako da obje ulaze u istu školsku godinu. Štoviše, ići će u isti razred. Svaka se priprema za nastavu u svom stilu, različite su, ali se dobro slažu i vesele se zajedničkom početku, kao i mi roditelji”, podijelila je svoje iskustvo mama Vesna Sršen, zamjenica voditeljice poslovnice u opuzenskom Studencu.</p><h2>Opremanje školarca sastavni je dio avanture</h2><p>Kako bi početak školovanja djeci, ali i roditeljima bio što ugodniji, drugu godinu zaredom <a href="https://www.studenac.hr/?utm_source=24sata&utm_medium=PR&utm_campaign=back2school" target="_blank">Studenac</a> je za prvašiće svojih stalnih zaposlenika pripremio poklon-pakete. U njemu se tako, uz ruksak i sav potreban pribor, nalaze i noviteti, praktična kutija za užinu i knjiga uspomena. Simboličnim, a ipak važnim doprinosom, <a href="https://www.studenac.hr/?utm_source=24sata&utm_medium=PR&utm_campaign=back2school" target="_blank">ovaj poslodavac potvrđuje kako je briga o zaposlenicima jedna od važnih vrijednosti koju u kompaniji njeguju.</a></p><p>„Sada se polako i tehnički pripremamo za školu. Sreća pa je Studenac za prvašiće u našoj kompaniji pripremio poklon-paket. Paket, uz ostalo, uključuje školski ruksak i korisnu kutiju za užinu, pa nam je to jedna briga manje, a i dijete se obraduje svakom poklonu, onako iskreno, dječji. Svi se veselimo važnom koraku našeg Vida u ulozi prvašića. Naravno, imamo na umu kako je svako dijete različito, da je potrebno mnogo rada i razumijevanja s roditeljske strane da dijete krene pravim putem i ostvari svoje potencijale”, pojasnio je Neno.</p><p>Vesninim bi pak djevojčicama zbog kreativne prirode mogao biti najzanimljiviji upravo pribor namijenjen likovnoj nastavi.</p><p>„Ja sam umjetničke prirode, tako da su i djevojčice zainteresirane za kreativno izražavanje. U poklon-paketu posebno bi ih mogle obradovati tempere i vodene boje, tako da ne sumnjam da će uživati na likovnom. Kao roditelj, jednako sam uzbuđena zbog svega što je pred nama. Za sve je ključno imati pozitivan stav, pa tako i ja vjerujem da će i ova školska avantura, uz sva nastojanja i trud, biti uspješna”, poručila je Vesna.</p><p>Osim tehničke pripreme i važnosti školske opreme, dobro je imati na umu i jedinstvenu priliku da se stvore nove uspomene.</p><p>„Mi smo pri kraju s pripremama i spremni smo za stvaranje novih uspomena. Jedan od darova Studenca za prvašiće ove je godine i posebna knjiga uspomena, tako da ćemo je sigurno ispuniti i sačuvati kao vrijedan podsjetnik na Hanine prve školske dane“, emotivno je zaključio Darko.</p>