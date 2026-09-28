Poznati ekonomist poslao dramatično upozorenje: 'Još jedan svjetski rat bio bi zadnji'

Jedan od najutjecajnijih američkih i svjetskih ekonomista, profesor Jeffrey Sachs upozorio je da bi još jedan svjetski rat bio posljednji te pozvao velike sile da umjesto sukoba surađuju u globalnim izazovima od umjetne inteligencije i klimatskih promjena do zdravstvenih kriza. Profesor na Sveučilištu Columbia govorio je u ponedjeljak u Banjoj Luci te poručio da među velikim silama ne postoje duboki razlozi za sukob jer nijedna od njih ne oskudijeva hranom, vodom ili energijom.

"Umjesto sukoba, postoji širok prostor za suradnju, posebno u upravljanju umjetnom inteligencijom, borbi protiv klimatskih promjena i odgovoru na globalne zdravstvene krize poput pandemije covida-19, što su primjeri izazova koji zahtijevaju zajedničko, globalno upravljanje", rekao je Sachs.

Dodao je kako njegova najveća briga predstavlja opasnost od globalnog sukoba.

"Na kraju smo puta, još jedan svjetski rat bio bi posljednji", upozorio je.

Američki ekonomist ocijenio je i kako razdoblje postojanja jednog centra moći stvar prošlosti te da multipolarizam treba prihvatiti kao realnost suvremenog svijeta.

Američki ekonomist iznio je i oštre kritike zapadne politike prema Rusiji i ratu u Ukrajini. Ocijenio je da je ukrajinska kriza posljedica širenja NATO-a prema istoku i nastavka hladnoratovske logike te kritizirao politiku Velike Britanije, Njemačke i Francuske prema Rusiji.

Sachs je istaknuo i važnost samostalnosti zemalja Balkana u odlučivanju o vlastitoj budućnosti. Istodobno je naglasio da je važno da regija bude dio "zdrave i uspješne Europe".

Sachs je profesor Sveučilišta Columbia i stručnjak za gospodarski razvoj, međunarodnu ekonomiju i održivi razvoj. Bio je savjetnik više glavnih tajnika Ujedinjenih naroda i vlada brojnih zemalja, a poznat je i kao kritičar američke vanjske politike i zagovornik multilateralnog međunarodnog poretka.

U Banjoj Luci uručen mu je počasni doktorat za doprinos razvoju gospodarskih odnosa i mirnom rješavanju međunarodnih sukoba.