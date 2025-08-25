Obavijesti

News

Komentari 3
DRAMA U VIROVITICI

Poznati ginekolog na kokainu upao u salon gdje mu radi bivša žena: 'Ubit ću te, uništit ću te...'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Poznati ginekolog na kokainu upao u salon gdje mu radi bivša žena: 'Ubit ću te, uništit ću te...'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bivša supruga optužuje ga da je godinama širio laži o njoj, da se drogira, bavi prostitucijom i da je loša majka, te da joj je inicirao i porezni nadzor

Poznati ginekolog dr. med. Goran T. (48) od 4. kolovoza ove godine, više nije zaposlenik Opće bolnice u Virovitici. Kako su potvrdili iz Ureda ravnatelja bolnice za Jutarnji, svemu je prethodilo njegovo uhićenje još proljetos zbog prijetnji smrću, zbog čega se od tada nalazi u bjelovarskom zatvoru.

OGLASIO SE I ZET Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

U srpnju su ga nepravomoćno osudili na dvije godine i 11 mjeseci zatvora, no neće izdržavati cijelu kaznu. 17 mjeseci provest će u zatvoru, dok je ostatak uvjetan s rokom kušnje od pet godina. Također mu je izrečena mjera obveznog liječenja ovisnosti o drogi i alkoholu, koju će nastaviti i nakon izlaska na slobodu. Mora platiti i ukupno 2213 eura sudskih troškova i obranu po službenoj dužnosti.

U presudi stoji da je dr. Goran T., 18. travnja, pod utjecajem kokaina došao u frizerski salon gdje radi njegova, sada bivša supruga, i rekao joj "Ubit ću te ku*vo, uništit ću te, uništit ću ti život."

PAD NA OTOKU WIGHTU Troje mrtvih Engleskoj: Srušio se helikopter tijekom obuke
Troje mrtvih Engleskoj: Srušio se helikopter tijekom obuke

Nekoliko dana kasnije joj je poslao poruku "Jesi li čula? Javi mu, ali ću ga naći. Njega ću ubiti pa sebe. Ubit ću ga. I tebe. Samo gledaj..."

Sve je, kako je rekao, počelo ponovnom konzumacijom kokaina nakon šest mjeseci apstinencije. "Bio sam u Zagrebu i napravio grešku povukavši crtu... Znao sam koristiti i krek."

Dodao je da ga je paranoidna ljubomora navela na zaključak da ga bivša supruga vara, iako osobu s kojom ju je povezao nije poznavao. "Točno je da sam joj slao prijeteće poruke i odlazio u salon te ju vrijeđao, ali joj nisam prijetio. Po meni, to nisu bile ugrožavajuće riječi."

BORBA NA OTOKU Dramatične snimke borbe s požarom na Šolti: 'Obranili su kuće iz zraka, nevjerojatno je!'
Dramatične snimke borbe s požarom na Šolti: 'Obranili su kuće iz zraka, nevjerojatno je!'

Jedna svjedokinja događaja u salonu ispričala je da se nikad nije osjećala tako uplašeno. Prema njenim riječima, frizerka se tresla, plakala je i djelovala prestravljeno, piše Jutarnji.

Bivša supruga optužuje ga da je godinama širio laži o njoj, da se drogira, bavi prostitucijom i da je loša majka, te da joj je inicirao i porezni nadzor. Ginekolog je već prošle godine proveo dva mjeseca u zatvoru zbog prijava vezanih uz obiteljsko nasilje i prijetnje. Zbog tog prijašnjeg uvjetnog kažnjavanja, ovogodišnjom presudom opozvane su mu ranije uvjetne kazne.

Prošle godine iza rešetaka je ginekolog proveo dva mjeseca zbog prijašnjih kaznenih prijava (zloporaba snimke spolno eksplicitnog ponašanja, nasilje u obitelji, prijetnje smrću i nametljivo ponašanje) i bio je uvjetno osuđen, a ove je godine u kontinuitetu već četiri mjeseca pritvoren tako da, ako presuda postane pravomoćna, od bezuvjetnog dijela kazne za odslužiti mu još preostaje 11 mjeseci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025