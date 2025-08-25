Poznati ginekolog na kokainu upao u salon gdje mu radi bivša žena: 'Ubit ću te, uništit ću te...'

Poznati ginekolog dr. med. Goran T. (48) od 4. kolovoza ove godine, više nije zaposlenik Opće bolnice u Virovitici. Kako su potvrdili iz Ureda ravnatelja bolnice za Jutarnji, svemu je prethodilo njegovo uhićenje još proljetos zbog prijetnji smrću, zbog čega se od tada nalazi u bjelovarskom zatvoru.

U srpnju su ga nepravomoćno osudili na dvije godine i 11 mjeseci zatvora, no neće izdržavati cijelu kaznu. 17 mjeseci provest će u zatvoru, dok je ostatak uvjetan s rokom kušnje od pet godina. Također mu je izrečena mjera obveznog liječenja ovisnosti o drogi i alkoholu, koju će nastaviti i nakon izlaska na slobodu. Mora platiti i ukupno 2213 eura sudskih troškova i obranu po službenoj dužnosti.

U presudi stoji da je dr. Goran T., 18. travnja, pod utjecajem kokaina došao u frizerski salon gdje radi njegova, sada bivša supruga, i rekao joj "Ubit ću te ku*vo, uništit ću te, uništit ću ti život."

Nekoliko dana kasnije joj je poslao poruku "Jesi li čula? Javi mu, ali ću ga naći. Njega ću ubiti pa sebe. Ubit ću ga. I tebe. Samo gledaj..."

Sve je, kako je rekao, počelo ponovnom konzumacijom kokaina nakon šest mjeseci apstinencije. "Bio sam u Zagrebu i napravio grešku povukavši crtu... Znao sam koristiti i krek."

Dodao je da ga je paranoidna ljubomora navela na zaključak da ga bivša supruga vara, iako osobu s kojom ju je povezao nije poznavao. "Točno je da sam joj slao prijeteće poruke i odlazio u salon te ju vrijeđao, ali joj nisam prijetio. Po meni, to nisu bile ugrožavajuće riječi."

Jedna svjedokinja događaja u salonu ispričala je da se nikad nije osjećala tako uplašeno. Prema njenim riječima, frizerka se tresla, plakala je i djelovala prestravljeno, piše Jutarnji.

Bivša supruga optužuje ga da je godinama širio laži o njoj, da se drogira, bavi prostitucijom i da je loša majka, te da joj je inicirao i porezni nadzor. Ginekolog je već prošle godine proveo dva mjeseca u zatvoru zbog prijava vezanih uz obiteljsko nasilje i prijetnje. Zbog tog prijašnjeg uvjetnog kažnjavanja, ovogodišnjom presudom opozvane su mu ranije uvjetne kazne.

Prošle godine iza rešetaka je ginekolog proveo dva mjeseca zbog prijašnjih kaznenih prijava (zloporaba snimke spolno eksplicitnog ponašanja, nasilje u obitelji, prijetnje smrću i nametljivo ponašanje) i bio je uvjetno osuđen, a ove je godine u kontinuitetu već četiri mjeseca pritvoren tako da, ako presuda postane pravomoćna, od bezuvjetnog dijela kazne za odslužiti mu još preostaje 11 mjeseci.