Poznati IT stručnjak o uhićenju Vuka Vukovića: Bojim se da ova priča ima samo jedan završetak

Poznati hrvatski informatičar i poduzetnik Lucijan Carić, koji je od kraja 2023. ulagao u fond ORCA BASON Vuka Vukovića, oglasio se nakon Vukovićeva uhićenja u Sjedinjenim Državama. Kaže da nema nikakve povlaštene informacije o tome što se trenutačno događa s fondom, ali ne skriva zabrinutost zbog razvoja događaja.

Carić je na Facebooku napisao da, iako Vukovića osobno poznaje i o njemu ima vrlo dobro mišljenje, informacije prima kao i ostali mali ulagači. Nakon odluke Hanfe, kaže, pretpostavljao je da fond u SAD-u ima revizore, odvjetnike i druge stručnjake koji vode računa o usklađenosti poslovanja s američkim propisima.

Iz vlastitog poslovnog iskustva zna koliko ozbiljno američki sustav pristupa takvim pitanjima. Njegova tvrtka DefenseCode poslovala je u Hrvatskoj, Irskoj i SAD-u, zbog čega je morao angažirati odvjetnike, revizore, financijske savjetnike i računovođe.

Optužbe protiv Vukovića smatra ozbiljnima, ali ističe da su zasad riječ samo o optužbama te da Vuković ima pravo na presumpciju nevinosti. Ipak, kada je riječ o sudbini samog fonda, Carić nije optimističan.

"Nažalost, bojim se da priča s fondom ima samo jedan završetak - bit će likvidiran, a sredstva će vrlo vjerojatno biti vraćena ulagačima", procijenio je.

Prema njegovu razumijevanju poslovanja ORCA BASON-a, znatan dio imovine trebao bi biti u gotovini ili drugim lako unovčivim oblicima. Upravo zato, smatra, ključno će biti utvrditi koliko fond stvarne imovine ima i hoće li ona biti dovoljna da se ulagateljima vrati njihov novac.

Carić se nada kako problem nije veći od onoga što je dosad izašlo u javnost.

Istodobno je izrazio suosjećanje s Vukovićem i njegovom obitelji, ističući da zna koliko je Vuković ulagao u svoju karijeru i odlazak u SAD. No naglasio je i da ne može stati iza bilo kakvog nezakonitog postupanja.

"Žao mi je, mislim na Vuka i njegovu obitelj. Shvatio sam kako je on svoju karijeru podredio odlasku u Ameriku i kako je to vrlo ozbiljno doživio. S te strane nadam se da situacija za njega nije nepopravljiva. S druge strane, ne mogu i neću stati iza bilo čega nezakonitog i prijevarnog jer se to kosi sa svime za što sam se cijeli život zalagao i kako sam sam živio. Inače, kao investitor svjestan sam rizika i znam što su rizici, pa čak i ovakvi ishodi", napisao je Carić.