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NACISTIČKI KORTEO

Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...

Piše Luka Safundžić,
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Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...
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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Pravosuđe je sporo, ali ja nisam vidio niti čuo da policija previše prijavljuje navijače, govori odvjetnik Nobilo...

To što se dogodilo u Splitu je apsolutno sramota. Rekao bih da je to velika civilizacijska sramota, rekao je, dan nakon kortea Torcide, odvjetnik Anto Nobilo. 

Podsjetimo, policija je rano jutros krenula s uhićenjima i kriminalističkim istraživanjima nakon jučerašnje povorke Torcide prije utakmice s Ajaxom, a na kojima su bili povici mržnje prema Židovima. Skupina navijača je tako, prolazeći Splitom, skandirala 'Gazi, gazi, Židove', 'Auschwitz, Auschwitz' te 'ustaj Adolfe'. 

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Pravosuđe je sporo, ali ja nisam vidio niti čuo da policija previše prijavljuje navijače. Vidimo da je UEFA puno rigoroznija po tom pitanju prijavljivanja - rekao nam je Nobilo.

Dodao je kako policija na ovakve stvari treba reagirati. 

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- To u Splitu je apsolutno kršenje zakona. Moramo djelovati, mora neko ozbiljno propraćati s ljudima iz Torcide i tako djelovati preventivno i treba biti rigoroznije kažnjavanje kako bi se to sve smirilo - rekao je Nobilo.

Da je riječ o sramoti, slaže se i odvjetnik Čedo Prodanović. 

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gif | Video: 24sata

- Naravno da je ovo jučer sramota, ali zaboravili smo i da je Plenković bio kod Thompsona, sve je to isto - rekao je odvjetnik Prodanović. Dodao je i kako država u jednom trenutku mora reagirati. 

- Nadam se da je sada došao trenutak. Moraju se pronaći organizatori i kazniti. Valjda se zna ko je sve to organizirao. Kazne nisu blage ali se ne primjenjuju. Ovo je priča o ustašluku, to nije priča o navijačima koji ne podnose protivnički tim, to ima puno šire dimenzije - smatra odvjetnik Prodanović. 

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Komentari 28
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Njegova politička orijentacija nikad nije bila tajna. Još 2007. predovio je povorku torcidaša odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend”, jedna od simbola Trećeg Reicha.
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