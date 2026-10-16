Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...

To što se dogodilo u Splitu je apsolutno sramota. Rekao bih da je to velika civilizacijska sramota, rekao je, dan nakon kortea Torcide, odvjetnik Anto Nobilo.

Podsjetimo, policija je rano jutros krenula s uhićenjima i kriminalističkim istraživanjima nakon jučerašnje povorke Torcide prije utakmice s Ajaxom, a na kojima su bili povici mržnje prema Židovima. Skupina navijača je tako, prolazeći Splitom, skandirala 'Gazi, gazi, Židove', 'Auschwitz, Auschwitz' te 'ustaj Adolfe'.

- Pravosuđe je sporo, ali ja nisam vidio niti čuo da policija previše prijavljuje navijače. Vidimo da je UEFA puno rigoroznija po tom pitanju prijavljivanja - rekao nam je Nobilo.

Dodao je kako policija na ovakve stvari treba reagirati.

- To u Splitu je apsolutno kršenje zakona. Moramo djelovati, mora neko ozbiljno propraćati s ljudima iz Torcide i tako djelovati preventivno i treba biti rigoroznije kažnjavanje kako bi se to sve smirilo - rekao je Nobilo.

Da je riječ o sramoti, slaže se i odvjetnik Čedo Prodanović.

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- Naravno da je ovo jučer sramota, ali zaboravili smo i da je Plenković bio kod Thompsona, sve je to isto - rekao je odvjetnik Prodanović. Dodao je i kako država u jednom trenutku mora reagirati.

- Nadam se da je sada došao trenutak. Moraju se pronaći organizatori i kazniti. Valjda se zna ko je sve to organizirao. Kazne nisu blage ali se ne primjenjuju. Ovo je priča o ustašluku, to nije priča o navijačima koji ne podnose protivnički tim, to ima puno šire dimenzije - smatra odvjetnik Prodanović.