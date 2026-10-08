Poznati patolog: 'Epstein se nije ubio. Imam nove nalaze...'

Sudski patolog koji je pregledao kompletnu obdukcijsku dokumentaciju Jeffreyja Epsteina tvrdi da neke ozljede pronađene na tijelu preminulog financijera više upućuju na moguću borbu ili napad nego na samoubojstvo vješanjem, piše CBS. Dr. Michael Freeman, član Kraljevskog koledža patologa u Londonu, priprema neovisno izvješće o Epsteinovoj smrti, a svoje će nalaze predstaviti sljedećeg mjeseca.

Freeman je dokumentaciju dobio od Epsteinova brata Marka, koji mu je ustupio cjelokupne materijale medicinskog istražitelja. Uoči predavanja na pravnom fakultetu University College London patolog je za Metro rekao da smatra kako je službeni zaključak o samoubojstvu "problematičan".

- Postoji mnogo toga što nije objašnjivo samoubojstvom vješanjem, ali je u skladu s mogućnošću borbe. Imao je ozljede koje nikako nisu mogle nastati od omče - rekao je Freeman.

Epstein je 10. kolovoza 2019. pronađen bez svijesti u pritvorskom centru Metropolitan Correctional Center na Manhattanu, gdje je čekao suđenje. Jedan od zatvorskih čuvara rekao je da ga je pronašao obješenog, s narančastom trakom od materijala oko vrata, u gotovo sjedećem položaju.

Ured glavnog medicinskog istražitelja New Yorka zaključio je da je Epstein počinio samoubojstvo. Taj je zaključak kasnije potvrđen i u reviziji američkog Ministarstva pravosuđa iz 2023. godine, kao i nalazima FBI-ja.

No Freeman, koji je ranije bio predsjednik odjela za sudsku i pravnu medicinu pri Kraljevskom koledžu liječnika, tvrdi da je on prva osoba sa stručnom izobrazbom iz sudske patologije koja je, nakon donošenja zaključka o samoubojstvu, pregledala cjelokupnu obdukcijsku dokumentaciju.

- Epsteinova smrt potpuno je jedinstvena u povijesti opisa samoubojstava vješanjem - rekao je.

Posebno je istaknuo da u dokumentaciji nema fotografije na kojoj je Epstein pronađen obješen, kao ni fotografije njegova tijela nakon što je skinuto s mjesta vješanja.

- Nismo imali fotografiju na kojoj je bio obješen. Nije bilo fotografije nakon što su ga skinuli s mjesta vješanja - rekao je Freeman.

Zbog toga se, kaže, usredotočio na pitanje jesu li sve ozljede koje su pronađene na Epsteinovu tijelu mogle nastati tijekom vješanja u položaju u kojem je pronađen. Njegov je zaključak da postoje "neke vrlo značajne nedosljednosti i područja u kojima nema odgovarajućeg objašnjenja" za ono što je medicinski istražitelj pronašao.

Osim tragova omče, Epstein je imao ozljede na lijevom ramenu i stražnjem dijelu vrata, a Freeman tvrdi i da je imao ozljede na licu koje, prema njegovoj procjeni, nisu mogle nastati tijekom pokušaja oživljavanja.

- Imao je ozljede koje nikako nisu mogle nastati od omče, a imao je i ozljede na licu koje očito nisu nastale tijekom pokušaja oživljavanja. Bio je mrtav već satima kada su ga pokušali reanimirati - rekao je patolog.

Posebno zanimljivim smatra tragove koji se nalaze iznad traga omče.

- Jedna od stvari na koju ću ukazati tijekom predavanja jest prisutnost onoga što izgleda kao tragovi noktiju iznad traga omče. To bi odgovaralo mogućnosti da su to tragovi njegovih vlastitih noktiju dok je pokušavao skinuti omču - objasnio je.

Prema njegovim riječima, takvi bi tragovi mogli biti u skladu s mogućnošću borbe ili napada, no naglašava da to nije jedini niti najvažniji dio njegova izvješća. Freeman će cjelokupnu medicinsku dokumentaciju, uključujući dijelove koji dosad nisu bili javno dostupni, objaviti nakon predavanja sljedećeg mjeseca.

Svjestan je, kaže, da će se neki stručnjaci s njegovim zaključcima ne slagati, ali upravo zato želi javnosti omogućiti uvid u dokumentaciju.

- Medicinski istražitelji ne žele da se njihov rad ponovno preispituje. A to znači da javnosti ostaje uskraćena mogućnost da se vrati na slučaj i kaže: 'Možemo li ovo ponovno razmotriti?' Znanost je ono što možete dokazati, ono što se može ponoviti i reproducirati. Na to sam usredotočen - rekao je.

Dodao je da mu činjenica da je riječ upravo o Epsteinu nije pomogla u analizi slučaja.

- Činjenica da je riječ o Jeffreyju Epsteinu zapravo je više smetnja jer za slučaj postoji toliko velik interes - rekao je.

Freeman je također rekao da nema mišljenje o brojnim raspravama i teorijama zavjere koje već godinama prate Epsteinovu smrt.

Iz Ureda medicinskog istražitelja New Yorka za Metro su, međutim, poručili da "ostaju pri svom zaključku" da je Epstein počinio samoubojstvo.

U cijeli slučaj sada se uključio i Epsteinov brat Mark, koji je ranije rekao da bi novo izvješće moglo biti "presudno za cijeli slučaj". Prema njegovim riječima, neovisna skupina već mjesecima detaljno proučava rezultate obdukcije te uspoređuje Epsteinove ozljede s nalazima obdukcija osoba koje su počinile samoubojstvo i žrtava ubojstava.

Mark Epstein naglasio je i da je upravo on timu ustupio Jeffreyjeve obdukcijske izvještaje.

- Oni to ne rade u moje ime. Ja to ne plaćam - rekao je.