Srđanu Mlađanu sude zbog optužbi da je vjenčanog kuma poticao na otmice i teška ubojstva. Kum je o tome govorio u RTL-ovu Dosjeu Jarak
Poznato kad će Andriju Jarka zvati da svjedoči na suđenju Mlađanu, bit će to zadnji dokaz?
Sudsko vijeće varaždinskog suda odlučilo je kada će za svjedoka na suđenju trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom za poticanje na otmicu i teška ubojstva, pozvati urednika i voditelja RTL-ova dokumentarca Andriju Jarka. Kako doznajemo, saslušat će ga 24. studenog, a datum su odredili nakon što su na današnjem ročištu završili s čitanjem svih predloženih dijelova bilježnice Srđana Mlađana, izvješća pravosudnih službenika i ostalih dokaza koje je sud proveo iza zatvorenih vrata.
Saslušanje Andrije Jarka tražila je obrana, a sud prihvatio nakon što se na suđenju pregledao dokumentarac o Mlađanu "Dosje Jarak: Rođeni ubojica". Mogao bi to biti posljednji dokaz kojega će sud provesti u ovom postupku ako vijeće ne prihvati nove prijedloge koje je obrana, kako neslužbeno doznajemo, najavila dostaviti i obrazložiti pisanim putem.
Na današnje ročište Mlađan je iz Lepoglave stigao pod jakim osiguranjem u pratnji interventnih pravosudnih policajaca naoružanih dugim oružjem. Šutio je dok su ga izvodili iz kombija držeći u rukama vezanim lisicama fotokopije nekih papira, između ostalog i jedan na kojemu se mogao vidjeti stilizirani crtež sunca i natpis: 'A još uvijek si moje sunce'.
Mlađana terete da je od vjenčanog kuma Željka Bijelića, s kojim je izdržavao kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude koji su mu se zamjerili. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi "sisački monstrum", kako su ga prozvali u javnosti, trebao na slobodu. Među onima koje je Bijelić trebao oteti bila je i bivša Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. u Kaznionici u Lepoglavi.
- Mlađan je najopasnija osoba u Hrvatskoj, najveći monstrum... Oni nisu svjesni što će se dogoditi kad on izađe. Tražio je od mene da ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici - govorio je Željko Bijelić za Dosje Jarak o bivšem kumu Srđanu Mlađanu.
Dok je Mlađan slušao njegove riječi u sudnici varaždinskog suda, cinično se smijuljio i odmahivao glavom.
Bijelić je o svemu prvo progovorio upravo za "Dosje Jarak", zbog čega je obrana predložila pregledavanje dijelova dokumentarca u kojima Bijelić govori o poznanstvu i odnosu s Mlađanom, no sudsko vijeće odlučilo je da će se pogledati cijela dokumentarna serija.
Tako se u sudnici dva sata slušalo što su o Mlađanu govorili njegovi nekadašnji poznanici iz Petrinje, članovi obitelji žrtava, kriminalisti, psihijatri, a čitale su se i Mlađanove riječi iz ranijih iskaza i vještačenja.
- Svoj sam život podredio kriminalu. Do te sam spoznaje došao s otprilike 13 godina. Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo - rekao je Mlađan svojevremeno psihijatrima koji su ga vještačili nakon ubojstava.
Mlađan u Lepoglavi izdržava ukupno 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, jednog pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne...
Sa svega 16 godina u siječnju 1998. iz čiste obijesti ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić ispred srednje škole u Petrinji. Potom je, također bez motiva, početkom veljače u Sisku ubio Petra Jančića (61). Uhićen je i osuđen zbog tih ubojstava na deset godina maloljetničkog zatvora, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi.
Tijekom jednog slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine u Zagrebu pljačka banku, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, te troje ljudi drži taocima u njihovu stanu.
Najnovije optužbe odbacuje, tvrdi da je optužnica besmislena i da je samo "loš pisac".
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