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POTICAO KUMA DA UBIJA

Poznato kad će Andriju Jarka zvati da svjedoči na suđenju Mlađanu, bit će to zadnji dokaz?

Piše Helena Tkalčević,
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Poznato kad će Andriju Jarka zvati da svjedoči na suđenju Mlađanu, bit će to zadnji dokaz?
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Varaždin: Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Srđanu Mlađanu sude zbog optužbi da je vjenčanog kuma poticao na otmice i teška ubojstva. Kum je o tome govorio u RTL-ovu Dosjeu Jarak

Sudsko vijeće varaždinskog suda odlučilo je kada će za svjedoka na suđenju trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom za poticanje na otmicu i teška ubojstva, pozvati urednika i voditelja RTL-ova dokumentarca Andriju Jarka. Kako doznajemo, saslušat će ga 24. studenog, a datum su odredili nakon što su na današnjem ročištu završili s čitanjem svih predloženih dijelova bilježnice Srđana Mlađana, izvješća pravosudnih službenika i ostalih dokaza koje je sud proveo iza zatvorenih vrata.

Saslušanje Andrije Jarka tražila je obrana, a sud prihvatio nakon što se na suđenju pregledao dokumentarac o Mlađanu "Dosje Jarak: Rođeni ubojica". Mogao bi to biti posljednji dokaz kojega će sud provesti u ovom postupku ako vijeće ne prihvati nove prijedloge koje je obrana, kako neslužbeno doznajemo, najavila dostaviti i obrazložiti pisanim putem.

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Na današnje ročište Mlađan je iz Lepoglave stigao pod jakim osiguranjem u pratnji interventnih pravosudnih policajaca naoružanih dugim oružjem. Šutio je dok su ga izvodili iz kombija držeći u rukama vezanim lisicama fotokopije nekih papira, između ostalog i jedan na kojemu se mogao vidjeti stilizirani crtež sunca i natpis: 'A još uvijek si moje sunce'.

Srđan Mlađan na suđenje je stigao s fasciklom na kojem je bila poruka
Srđan Mlađan na suđenje je stigao s fasciklom na kojem je bila poruka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mlađana terete da je od vjenčanog kuma Željka Bijelića, s kojim je izdržavao kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude koji su mu se zamjerili. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi "sisački monstrum", kako su ga prozvali u javnosti, trebao na slobodu. Među onima koje je Bijelić trebao oteti bila je i bivša Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. u Kaznionici u Lepoglavi.

Srđan Mlađan na suđenje je stigao s fasciklom na kojem je bila poruka
Srđan Mlađan na suđenje je stigao s fasciklom na kojem je bila poruka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mlađan je najopasnija osoba u Hrvatskoj, najveći monstrum... Oni nisu svjesni što će se dogoditi kad on izađe. Tražio je od mene da ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici - govorio je Željko Bijelić za Dosje Jarak o bivšem kumu Srđanu Mlađanu.

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Bivši kum o Srđanu Mlađanu: 'On ne smije izaći na slobodu'

Dok je Mlađan slušao njegove riječi u sudnici varaždinskog suda, cinično se smijuljio i odmahivao glavom.

Bijelić je o svemu prvo progovorio upravo za "Dosje Jarak", zbog čega je obrana predložila pregledavanje dijelova dokumentarca u kojima Bijelić govori o poznanstvu i odnosu s Mlađanom, no sudsko vijeće odlučilo je da će se pogledati cijela dokumentarna serija.

Tako se u sudnici dva sata slušalo što su o Mlađanu govorili njegovi nekadašnji poznanici iz Petrinje, članovi obitelji žrtava, kriminalisti, psihijatri, a čitale su se i Mlađanove riječi iz ranijih iskaza i vještačenja.

- Svoj sam život podredio kriminalu. Do te sam spoznaje došao s otprilike 13 godina. Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo - rekao je Mlađan svojevremeno psihijatrima koji su ga vještačili nakon ubojstava.

Mlađan u Lepoglavi izdržava ukupno 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, jednog pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne...

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Sa svega 16 godina u siječnju 1998. iz čiste obijesti ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić ispred srednje škole u Petrinji. Potom je, također bez motiva, početkom veljače u Sisku ubio Petra Jančića (61). Uhićen je i osuđen zbog tih ubojstava na deset godina maloljetničkog zatvora, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi.

Tijekom jednog slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine u Zagrebu pljačka banku, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, te troje ljudi drži taocima u njihovu stanu.

Najnovije optužbe odbacuje, tvrdi da je optužnica besmislena i da je samo "loš pisac".

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