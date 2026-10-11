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utvrdili minimum rada

Poznato koliko radnika Holdinga mora raditi u štrajku: Evo što vrijedi za Čistoću i ZET

Piše HINA,
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Poznato koliko radnika Holdinga mora raditi u štrajku: Evo što vrijedi za Čistoću i ZET
Radnici Čistoće ušli u treći dan štrajka - grad sve više u smeću | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Arbitražno vijeće donijelo je odluku o minimalnom broju radnika koji moraju raditi tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu, osiguravajući tako potrebne usluge građanima.

Postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata završen je, a arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22 posto djelatnika Holdinga, dok u Čistoći mora raditi četvrtina radnika.

"U petak, 9. listopada završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga kao poslodavca i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u Zagrebačkom holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka", odgovorili su iz Holdinga na Hinin upit. 

Na razini Zagrebačkog holdinga, arbitražno vijeće je odlučilo da za vrijeme štrajka dnevno mora raditi 1.192 radnika, što je oko 22 posto od ukupnog broja radnika Zagrebačkog holdinga. Za podružnicu Čistoća, ističu, utvrđeno je da je u obvezi raditi 25 posto od ukupnog broja radnika

Na taj način, kažu u Holdingu, osigurano je da se u slučaju štrajka pruža minimalna razina usluge, u interesu zdravlja i sigurnosti građana.

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Postupak arbitraže za Zagrebački električni tramvaj (ZET) još nije završen, a očekuje se odluka kojom će se utvrditi koje usluge javnog prijevoza i u kojem opsegu moraju funkcionirati u slučaju štrajka, uključujući tramvajski i autobusni promet.

Štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počeo je 28. rujna zbog nezadovoljstva plaćama, kolektivnim ugovorima i drugim materijalnim pravima. Tijekom obustave rada znatno je smanjen broj tramvaja i autobusa na zagrebačkim ulicama, dok je Čistoća odvozila otpad u ograničenom opsegu, zbog čega se u dijelovima grada počeo gomilati otpad.

Županijski sud u Zagrebu 30. rujna nepravomoćno je odlučio da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čistoća je istoga dana ponovno uspostavila redoviti odvoz otpada, a radnici su sljedećih dana uklanjali zaostatke nastale tijekom štrajka. Spor je ponovno otvorio pitanje minimalnih usluga koje gradske tvrtke moraju osigurati građanima i u slučaju obustave rada.

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