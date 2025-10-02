Djevojka iz Sarajeva umrla dva dana nakon svadbe. Poznato i od čega: 'Ovo ubija u par sati'

Velika tuga pogodila je Sarajevo nakon vijesti da je u 26. godini preminula poznata influencerica i vizažistica Adna Rovčanin-Omerbegović. Prema službenim nalazima obdukcije, uzrok smrti bio je meningitis – teška upala moždanih ovojnica koja može imati smrtonosan ishod u vrlo kratkom vremenu, piše Kurir.

Adna i njezin suprug Faris vjenčali su se u subotu, 13. rujna, u jednom hotelu na Ilidži. Veselje koje je trebalo obilježiti početak njihovog zajedničkog života pretvorilo se u tragediju. Kako prenose obitelj i prijatelji, Adni je tijekom noći naglo pozlilo, nakon čega je hitno prevezena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Liječnici su je stavili u induciranu komu, no unatoč svim naporima, preminula je u ponedjeljak, 15. rujna.

Obitelj, prijatelji i brojni pratitelji na društvenim mrežama još uvijek su u šoku. Na njezinim profilima i dalje pristižu dirljive poruke oproštaja: „Još jučer si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna.“

„Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostat ćeš u našim srcima.“

Adna je bila vlasnica kozmetičkog salona u Sarajevu i među prijateljima je slovila za nasmijanu, vrijednu i pozitivnu djevojku koja je svojim talentom gradila uspješnu karijeru.

Što je meningitis i koji su simptomi?

Meningitis je upala moždanih ovojnica, najčešće uzrokovana bakterijama ili virusima. Riječ je o bolesti koja može imati vrlo brz i tragičan ishod ako se ne reagira na vrijeme.

Najčešći simptomi su:

- nagla visoka temperatura

- jaka glavobolja i ukočen vrat

- povraćanje

- osjetljivost na svjetlo

- konfuzija ili gubitak svijesti

Liječnici ističu da je ključna pravovremena reakcija, ako se terapija antibioticima ne započne odmah, posljedice mogu biti fatalne.