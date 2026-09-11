Poznato što je izazvalo veliki požar u Petrokemiji

Kvar na elektroinstalacijma bio je uzrok požara u Petrokemiji prije dva dana, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava sisačko-moslavačka. Policija je očevid provela u suradnji s inspektorom zaštite od požara i eksploziva. Utvrđeno je da je do požara došlo uslijed kvara na elektroinstalacijama rasvjete unutar transportnog mosta.

Vatra se potom proširila na više drugih transportnih i proizvodnih mostova i tornjeva te su u potpunosti ili djelomično izgorjeli svi gorivi dijelovi postrojenja. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba.

O utvrđenim okolnostima događaja policija će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Iz Vatrogasne zajednice Grada Kutine izvijestili su kako je ovo bila jedna od najvećih intervencija u posljednje vrijeme na kojoj su bili angažirani vatrogasci iz više različitih postrojbi iz dvije županije.

U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci iz Petrokemije i INA-e Sisak, te vatrogasne postrojbe iz Kutine, Novske, Čazme, Daruvara, Lipovljana, Siska, Stružeca, Popovača, Garešnice.

U pripravnost su bila stavljena dobrovoljna vatrogasna društva Kutina Grad, Katoličke Čaire, Repušnica, Husain, Ilova, Banova Jaruga sa svojim vozilima koji su bili stacionirani u Kutini i DVD Kutina Selo.