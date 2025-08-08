Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću...
VATRA SE PROŠIRILA
Poznat uzrok požara u kojem je izgorjela žena u Sl. Brodu
Čitanje članka: < 1 min
U jučerašnjem požaru u obiteljskoj kući u naselju Zrinski Frankopan smrtno je stradala 74-godišnjakinja, a izazvao ga je opušak cigarete izvijestila je u petak, nakon očevida, slavonsko-brodska policija.
Požar je izbio u Ulici Julija Klovića jučer u ranim jutarnjim satima, uzrokovao ga je opušak cigarete koji je pao na krevet, a vatra se potom proširila i na ostale dijelove kuće.
Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću.
