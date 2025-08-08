Obavijesti

News

Komentari 0
VATRA SE PROŠIRILA

Poznat uzrok požara u kojem je izgorjela žena u Sl. Brodu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poznat uzrok požara u kojem je izgorjela žena u Sl. Brodu

Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću...

U jučerašnjem požaru u obiteljskoj kući u naselju Zrinski Frankopan smrtno je stradala 74-godišnjakinja, a izazvao ga je opušak cigarete izvijestila je u petak, nakon očevida, slavonsko-brodska policija.

Požar je izbio u Ulici Julija Klovića jučer u ranim jutarnjim satima, uzrokovao ga je opušak cigarete koji je pao na krevet, a vatra se potom proširila i na ostale dijelove kuće.

Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'
MALO SU SE ZABUNILI

Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'

Aeroklub je pripremio 5500 mjesta za parkiranje vozila. Krenula je lažna priča da je sve puno...
Tko je osvojio gotovo 38 mil. eura na lutriji u Sloveniji? 'Taj je vjerojatno izgubio svoj listić'
MOŽDA JE DOBITNIK I HRVAT

Tko je osvojio gotovo 38 mil. eura na lutriji u Sloveniji? 'Taj je vjerojatno izgubio svoj listić'

Netko je osvojio malo manje od 38 milijuna na Eurojackpotu u Sloveniji. Možda je izgubio listić, kaže prodavač

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025