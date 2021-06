Svi jedva čekamo vikend i bijeg s vrućega gradskog asfalta. Osim toga, završava nastava, pa je i to dodatni razlog da mališani osjete čari praznika već prvi vikend. Neki će odmah pobjeći na more, a neki će se zaputiti u šume u okolici mjesta u kojem žive. To i nije loša ideja jer, osim što će tako izbjeći gužve, kojih će sigurno biti, moći će uživati na super mjestima u prirodi. A kamo otići i gdje napraviti super roštilj s prijateljima, otkrili su čitatelji 24sata na stranici Chill&Grill. Ovo su neke od 40-ak lokacija koje su čitatelji predložili.

Zelešće, Mursko Središće

Športsko rekreacijski centar Zalešće nalazi se u neposrednoj blizini Murskog Središća i, osim ribolova, pruža mogućnost bavljenja sportom - odbojka na pijesku, viseća kuglana i malo nogometno igralište za djecu, a tu su i natkrivena terasa s klupama i stolovima te mjesto za roštiljanje. Pun pogodak ako ste željni pravog odmora, uz finu klopu i pokoje hladno pivo!

Bregana, potok Bregančica

Ova lokacija odmor je za dušu i tijelo. Sjenice pod kojima možete sjesti i pojesti, potok za hlađenje piva i lubenice, livada za igranje graničara i badmintona… Brdo s jedne i druge strane, hlad za bijeg od ljetnih vrućina.

Blato (kraj Sveučilišne bolnice)

Odlična lokacija zbog velikog broja mjesta za piknik i roštiljanje, ima hlada, a dovoljno je daleko od stambenih zgrada da glasna glazba ili buka ne smeta stanarima. Osim za roštilj, ima dovoljno mjesta za rekreativne aktivnosti ili šetnju po nasipu.

