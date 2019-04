Pozvali kandidate za EU izbore da dio plaće daju studentima

Hrvatska narodna stranka predala je danas Državnom izbornom povjerenstvu listu za izbore za Europski parlament. Listu je zajedno s kandidatima predao nositelj Matija Posavec te najavio kako je HNS pred sebe postavio cilj – jedan mandat.

Posavec je najavio da će mu prvi potez kao zastupnika u Europskom parlamentu biti razrađen plan stipendiranja pet hrvatskih studenata od zastupničke plaće te je pozvao sve buduće zastupnike da to učine.

- Počinjemo s 47 dana kampanje, ali naša kampanja je zapravo naš život, naš rad i sve one vrijednosti koje svih 12 ljudi na listi dokazalo u svojim sredinama. Kada sam postao međimurski župan u svrhu racionalizacije troškova odmah sam se odrekao dijela plaće i skupih vozila. Zato već sada mogu najaviti da ću po stupanju dužnosti u EU parlamentu ponovno učiniti isto i tko god s HNS-ove liste uđe u parlament će to učiniti. Iz svoje plaće europarlamentarca uplaćivat ću stipendije za pet hrvatskih studenata. I pozivam sve ostale kandidate iz drugih stranaka koji dobiju mandat da učine isto. Kada bi svi to napravili, onda bismo imali već 60 stipendiranih studenata. Doista se nadam da će se povesti za tim primjerom - rekao je Posavec.

Nositelj HNS-ove liste za Europski parlament izdvajanjem plaće za stipendije želi poslati tri poruke.

- Želim poručiti mladima da su oni naša budućnost, da na izbore izlazimo zbog njih, a ne zbog sebe, a ovo je ujedno i poruka i Europi da Hrvatska ulaže u znanje i mlade ljude. Zato ću, od svoje plaće stipendirati hrvatske studente, a i još jednom pozivam nositelje lista i ostale zastupnike da također dio svojih prihoda ulože u mlade, u studente, u obrazovanje - poručio je Posavec.