Pozvao sportaše u Bijelu kuću pa ih počastio 'McDonald's-om'

Američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući je sinoć ugostio nogometnu momčad sa Sveučilišta Clemson kako bi zajedno proslavili njihovu pobjedu nad Alabamom u finalu nacionalnog kupa američkog nogometa.

Zbog blokade američke vlade, izazvane prijeporom Trumpa i Kongresa oko saveznog proračuna, na predsjednika osobno pala je zadaća osmišljavanja menija za sportaše.

Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07