Prati i nadgleda: Španjolska vlada osnovala kontroverzno tijelo "protiv dezinformiranja"

Španjolska lijeva vlada osnovala je u petak tijelo "za borbu protiv dezinformiranja", što je naišlo na otpor oporbe koja tvrdi da premijer Pedro Sánchez namjerava ušutkati kritički nastrojene medije i protivnike

<p>Tijelo nazvano "Stalno povjerenstvo protiv dezinformiranja" sastavljeno je od članova raznih ministarstava koje će "pratiti i nadgledati" te "upozoravati na eventualne kampanje dezinformiranja".</p><p>"Sloboda izražavanja i pravo na informaciju su, kao fundamentalna prava, zaštićeni našim ustavom. Međutim, demokratski procesi su sve više pod prijetnjom namjernog širenja dezinformacija, i to masovno i na sustavan način. Cilj dezinformiranja je lažnim informacijama utjecati na društvo kako bi se u konačnici postigli određeni interesi", navedeno je u službenom dokumentu objavljenom u petak.</p><p>Španjolska vlada se u dokumentu poziva na anketu Europske komisije provedenu u travnju 2018. prema kojoj "88 posto stanovnika smatra da je dezinformiranje problem u Španjolskoj".</p><p>Španjolska federacija novinarskih udruga (FAPE) pozvala je vladu da objasni kakve će funkcije imati to tijelo za nadgledanje objavljivanja informacija i kako će provoditi "borbu protiv dezinformiranja". Način kontrole sadržaja i predviđene sankcije nisu navedeni u dokumentu.</p><p>"Istinski smo zabrinuti mogućim posljedicama na slobodno obavljanje novinarskog posla jer su u ovom dokumentu mnogi važni aspekti ostali 'u zraku'", priopćio je FAPE.</p><p>Madridska udruga medija (APM) tvrdi kako se "zaštita demokracije od lažnih vijesti može iskoristiti za cenzuru i ušutkavanje kritičara vlade". "Fake news je nesumnjivo danas problem za demokacije, no sloboda izražavanja ne bi trebala biti žrtvovana zbog borbe protiv lažnih vijesti", napominje APM.</p><p>FAPE, pak, navodi kako već postoji zakon o sankcioniranju lažnih vijesti.</p><p>"Ako neki medij ili novinar ne poštuje zakon, za njihovo kažnjavanje su tu sudovi", ističe FAPE i podsjeća vladu da prema članku 20. španjolskog ustava "novinari i mediji odlučuju što jest vijest, a što nije, te što se objavljuje a što ne".</p><p>Vijeće za nacionalnu sigurnost je, međutim, na svom sastanku prije mjesec dana odobrilo stvaranje vladinog tijela za "suzbijanje dezinformacija". "Stalnim povjerenstvom protiv dezinformiranja" predsjedat će direktor odjela Nacionalne sigurnosti, a koordinirat će ga Državno tajništvo za komunikacije.</p><p>Španjolska oporba se obrušila na vladu, te zatražila objašnjenje pred parlamentom. </p><p>"Vlada je ovim dokumentom naredila nadgledanje medija. To je nedopustivo", istaknuo je Pablo Casado, vođa Narodne stranke desnog centra (PP), najveće oporbene stranke.</p><p>"Napadaju kritički nastrojene medije, prokazuju novinare, a sada osnivaju orvelijansko 'Ministarstvo istine' koje će određivati što je istina", dodao je Casado preko Twittera referirajući se na roman "1984" autora Georgea Orwella. Rekao je da će se žaliti Europi ako vlada ne povuče odluku.</p><p>Desna stranka Vox, treća po brojnosti u parlamentu, tvrdi da manjinska vlada sastavljena od Španjolske socijalističke stranke (PSOE) i Unidas Podemosa nastoji utišati kritiku i ograničiti slobodu u trenutku kada se zemlja suočava s pandemijom koronavirusa.</p><p>"Vlada stvara 'ministarstvo istine' kako bi kontrolirala mišljenje Španjolaca preko društvenih mreža te cenzurirala medije koji joj ne plješću", naveo je Vox preko Twittera.</p><p>Ministrica vanjskih poslova Arancha González Laya rekla je gostujući na javnoj televiziji RTVE kako vlada ne namjerava medijima ograničiti slobodu izražavanja.</p><p>"Nego ograničiti cirkulaciju laži preko novina, radija, televizije i digitalnih platformi koje iskrivljuju javnu raspravu, kojima se manipulira stanovnicima, te može narušiti demokracija", izjavila je González Laya, no nije rekla kako će vlada u Madridu ograničavati informacije objavljene ondje.</p><p>Ministrica se pozvala na dva izvješća Europske unije iz 2018. godine u kojima se poziva na borbu protiv dezinformiranja.</p><p>"Ondje postoji akcijski plan u kojem se traži od zemalja da poduzmu mjere, a Španjolska je to učinila. Nema ničeg čudnog u našoj odluci ako se detaljno pročitaju ta dva izvješća EU-a", poručila je.</p>