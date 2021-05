Kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević (Možemo! i partneri) i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić u 9.30 održavaju konferenciju za novinare na temu Zelenog plana za Zagreb.

PRATITE UŽIVO:

- Nalazimo se na Cmroku, koji je simbolično mjesto gdje je Grad Zagreb vidio svoje mjesto u borbi protiv klimatskih promjena. Ovdje su radili snježni topovi, koji su pravili snježne staze dok je temperatura u gradu bila 17 stupnjeva - rekao je Tomašević na početku presice.

Tomašević se odmah na početku javljanja osvrnuo na zelene površine u gradu Zagrebu i ukazao na njihovu važnost. Istaknuo je kako ih u Zagrebu ima sve manje i naglasio da će na njegov tim raditi na povećanju.

- U Zagrebu imamo oko 12 metara kvadratnih površine po stanovniku, a u Europi je prosjek bar 18 - kazao je Tomašević.

'Cilj nam je spojiti postpotresnu obnovu i energetsku obnovu zgrada'

O pitanju upravljanja otpada i energetske obnove, govorila je Sandra Benčić, istaknuvši da je to jedno od ključnih točaka njihovog Zelenog plana.

- Naš cilj je spajati postpotresnu obnovu i energetsku obnovu zgrada. Želimo spojiti gradska i nacionalna sredstva s onima iz Fonda solidarnosti oko obnove nakon potresa. To je apsolutno izvedivo, ali će zahtijevati puno umješnosti oko usklađenja i povlačenja tog novca - rekla je Benčić.

- Što se tiče energetske obnove, treba odraditi i domaću zadaću. Što će na razini Zagreba napraviti najveće energetske uštede će biti upravljanje energetskim sustavom da se dođe do smanjenja jalove energije. Sramotno je da to već nismo napravili. Uz to ćemo raditi mini sustave obnovljivih sustava energije na već postojeće sustave. Nećemo graditi velike solarne elektrane, već ćemo to postavljati na zgrade i škole, kao i mikro vjetrenjače - rekla je Benčić.

Pitanje Jakuševca

Benčić se naglasila i kako je jedan od ciljeva njihova programa i zatvaranje Jakuševca i mijenjanje sustava otpada.

- Cilj nam je i zatvoriti Jakuševec, a za to trebamo potpuno promijeniti način odvođenja otpada. Zagreb je od svih europski glavnih gradova bio zadnji po raspoređivanju otpada. Potrebno je ulagati u sortirnice i centre za reciklaže. Od ostatka otpada raditi inertnu masu kojom će se kasnije pokrivati Jakuševac - dodala je Benčić.