PRATITE UŽIVO Kamere prate kaos koji donosi uragan Milton

Milijuni ljudi na Floridi bježe pred razornim uraganom Milton. Razorna oluja koja je već stigla do obale ove američke savezne države mogla bi biti najjača oluja u posljednjem stoljeću. Snažan uragan kategorije 4 stigao je do obale Floride i sa sobom donio obilnu kišu i snažne udare vjetra i do 250 km/h.

Milton prijeti samo dva tjedna nakon što je Floridu poharao uragan Helene i za sobom ostavio preko 200 mrtvih. Vlasti poslale upozorenja za hitnu i obaveznu evakuaciju.

Predsjednik Joe Biden u srijedu je upozorio da bi uragan Milton mogao postati povijesna oluja, pozivajući stanovnike Floride da se pridržavaju evakuacijskih naredbi.

Foto: Ricardo Arduengo

- Čini se da će to biti oluja stoljeća. Mnoga naselja na putu uragana Milton nemaju ni trenutka predaha između Helene i Miltona, dvije povijesne oluje u samo dva tjedna - izjavio je Biden iz Bijele kuće.

Naglasio je da svi koji se nalaze na putu oluje trebaju "slijediti sve sigurnosne upute u sljedećih 24 sata". Istaknuo je da je to pitanje života ili smrti.

Razaranja po gradovima u Floridi već su krenula. Neke kuće su ostale bez krovova, ulice su pune srušenih stabala, prometnih znakova... Očekuje se da će šteta biti ogromna. Hrpa tornada hara dijelovima Floride.

Nacionalna meteorološka služba izdala je 90 upozorenja na tornada u Floridi danas — više nego ikada prije u jednom danu.

Foto: Ricardo Arduengo

Uragan Milton bit će toliko snažan da će prekriti gotovo sve plaže na zapadnoj obali Floride i tako trajno promijeniti obalu te američke savezne države, upozoravaju iz Geološkog istraživačog ureda Sjedinjenih Američkih Država.

