Katastrofalan požar na Braču rasplamsao se tijekom noći. Vatrogascima su u zoru u pomoć stigli kanaderi. Njihove letove možete pratiti na karti u realnom vremenu
POMOĆ IZ ZRAKA
PRATITE UŽIVO LETOVE Evo kako kanaderi gase pakao na Braču
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Katastrofalan požar na Braču rasplamsao se tijekom noći. Vatrogascima su u zoru u pomoć stigli kanaderi. Sve o razvoju situacije pratite uživo OVDJE. U projektu AeroSINT vidi se karta aktivnog požarišta na Braču. Na njoj se vidi kako kanaderi gase vatru i koliko ih je u zraku. Ispod pogledajte kartu u realnom vremenu:
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