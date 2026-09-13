Obavijesti

News

Komentari 0
POMOĆ IZ ZRAKA

PRATITE UŽIVO LETOVE Evo kako kanaderi gase pakao na Braču

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
PRATITE UŽIVO LETOVE Evo kako kanaderi gase pakao na Braču
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Katastrofalan požar na Braču rasplamsao se tijekom noći. Vatrogascima su u zoru u pomoć stigli kanaderi. Njihove letove možete pratiti na karti u realnom vremenu

Katastrofalan požar na Braču rasplamsao se tijekom noći. Vatrogascima su u zoru u pomoć stigli kanaderi. Sve o razvoju situacije pratite uživo OVDJE. U projektu AeroSINT vidi se karta aktivnog požarišta na Braču. Na njoj se vidi kako kanaderi gase vatru i koliko ih je u zraku. Ispod pogledajte kartu u realnom vremenu:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'
OGORČENA I POTRESENA

Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'

"Moj sin se nikada nije htio družiti s agresivcima", rekla nam je majka dječaka. Policija je za 24sata potvrdila da prijava postoji. Dječak je pri svijesti i stabilno je. Napadač je prijavljen zbog pokušaja teškog ubojstva
Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026