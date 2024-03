VIDEO Milanović o izborima: Javnost ću o datumu informirati onda kada se raspusti Sabor

Predsjednik Zoran Milanović (57) bio je u petak u Požegi na svečanoj prisegi 41. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Prisega je bila u vojarni '123. brigade Hrvatske vojske', a položilo ju je 116 ročnica i ročnika. Svečanosti je nazočio i potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić (50).

VIDEO:



U razgovoru s novinarima osvrnuo se i na mogući datum izbora.

- Kad se raspusti Sabor, u najkraćem roku ću obavijestiti javnost. Neću se konzultirati s političkim strankama - rekao je Milanović pa dodao:

- S HDZ-om ne mogu razgovarati tako da nema smisla da razgovaram s drugima.

Tema je bila i SOA

Milanović se tijekom razgovora osvrnuo na SOA-u.

- Prije par dana sam pokušao stupiti u kontakt s gospodinom AP-om, ali on ne želi razgovarati. Već godinama traje opstrukcija nacionalne sigurnosti. To se događa jer si je netko umislio da to može. Oni su za Daniela Markića, a takvu mu nepravdu čine. Nisam ništa odbio, ali ne mogu oprostiti farsu u slučaju Ivana Turudića. SOA ima zadatak i ostvarenjem njezine zadaće nisam baš zadovoljan - rekao je i dodao:

- SOA-u će jedan čovjek voditi 12 godina. Želim čuti argumente za to.

O vojnom roku

Prokomentirao je i mogućnost uvođenja vojnog roka.

- Ne možete ljude slati na skeniranje mozga da biste vidjeli jesu li iskreni po pitanju priziva savjesti. Neću reći da sam protiv i mislim da je vrsta osposobljavanja od osam tjedana super, ali to je ovog puta samo 120 ljudi - rekao je.