PRATITE UŽIVO Počelo je ročište oko štrajka radnika u Holdingu

Na Županijskom sudu u Zagrebu iza 11.30 sati počelo je prvo pripremno ročište u pravnoj bitci između gradskih tvrtki, Holdinga i ZET-a, protiv sindikata koji su od ponedjeljka pokrenuli opći štrajk.

Pred sutkinjom Ksenijom Jakovčević našao se predmet u kojem Zagrebački holding traži zabranu štrajka i izdavanje hitne privremene mjere protiv Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Zagreb, Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske te Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske.

Obje strane ustvrdile su da ostaju kod svojih navoda i dokaznih prijedloga. U sudnici će se iznijeti pravni argumenti obje strane, nakon čega će uslijediti sudska odluka.

Punomoćnik tužitelja zbog kratkoće vremena nije dostavio očitovanje, ali smatra potrebnim očitovati se:

- U odnosu na prvi argument nezakonitosti štrajka, odnosno obvezu sindikata poštivanje klauzule navodimo da je kolektivni ugovor 15. svibnja 2025. godine istekao, da su započeli pregovori sklapanja novog kolektivnog ugovora i da je u razdoblju tri mjeseca od prestanka kolektivnog ugovora bila su u primjeni pravna pravila. Međutim u sporazumu koji se odnosi na primjenu kolektivnog ugovora iz srpnja 2026. godine sindikati i poslodavac izrekom su i točki utvrdili da se nakon isteka tog razdoblja odredbe kolektivnog ugovora od svibnja 2025. u cijelosti primjenjuj do sklapanja novog kolektivnog ugovora a najduže do prosinca 2026. ova odredba nije nejasna i dokaz tome je javno priopćenje od trećetuženika od srpnja 2026. godine koji utvrđuju da su potpisali sporazum i da se primjenjuju sve odredbe postojećeg kolektivnog ugovora do sklapanja novog. Drugotuženik u rujnu 2026. godine pozivajući se na odredbe kolektivnog ugovora traži ostvarenje prava vezane uz sindikalne aktivnosti koje ne čine normativni dio kolektivnog ugovora.

- Prema tome jasno stoji odredba da se kolektivni ugovor primjenjuje u cijelosti ovdje tuženici tvrdili da se ugovor primjenjuje u cijelosti kazujem i na stajalište Vrhovnog suda RH od ožujka 2017. godine gotovo identičnoj situaciji upravo ovdje tužitelj Zagrebačkog holdinga gdje je nakon isteka ugovora sklopljen dodatak istovjetan ako sto je ovdje sklopljen sporazum čija pravna narav i učinak zauzeo pravno stajalište “sud zaključuje da su stranke u cijelosti prihvatile raniji kolektivni ugovor i dodatke slijedom čega se može tumačiti da su sklopile kolektivni ugovor” ako kolektivni ugovor iz 2025 i dalje vrijedi onda se primjenjuje i njegov članak u kojem se stranke obvezuju na socijalni mir odnosno sindikati ne mogli provesti štrajk u odnosu na drugi argument da štrajk nije mogao započeti dok nisu utvrđeni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka kazujem da tok odredbom nije onemogućen štrajk ali je točno određen rok kada mogu započeti s štrajkom jer je smio članka zakona bila da se zaštite život zdravlje osobna sigurnost i neprekidno funkcioniranje komunalnog sustav urbane sredine.

- Tužitelj smatra da su ostvarene pretpostavke za zabranu štrajka jer je učinio vjerojatnim ne postojanje novčane tražbine kao i drugu pretpostavku da je učinio vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spriječio nastanak nenadoknadive štete koja prijeti funkcioniranju grada Zagreba i to kako u pogledu sigurnosti, prometnog rizika pristupa ključnoj infrastrukturi i materijalne komunalne štete.

Iz Holdinga smatraju da sud treba izreći privremenu mjeru zabrane nezakonitog štrajka kako bi se spriječila nenadoknadiva šteta za grad, sigurnost i zdravlje građana te promet.

Nakon tužitelja, oglasio se punomoćnik prvooptuženog.

- Bit ovog spora je ponajprije u tome postoji li nakon isteka kolektivnog ugovora uopće obveza socijalnog mira. Sam sporazum od srpnja utvrđuje da je kolektivni ugovor istekao izričito se poziva na članak zakona o radu i govori o pregovorima za novi kolektivni ugovor. Treba utvrditi zajedničku namjeru stranaka i jesu li doista ponovno ugovorili obveznopravnu zabranu štrajka. Postupak iz članka Zakona ne suspendira sam po sebi štrajk treba se utvrditi nužne poslove i to tako da se pravo na štrajk onemogući niti bitno ograniči. Ističemo da je prvotuženik sam organizirao nužne intervencije te da je omogućio 20 vozila za potrebne poslove dok je tužitelj devet vozila vratio kao nepotrebnim. Nema osnove za tvrdnju da sindikati nisu pregovaralo u dobroj vjeri. Konačnu za potpunu privremenu zabranu nije dovoljna opća tvrda o mogućim posljedicama. Tužitelj je morao konkretno reci koje opasnosti stoje i zašto ih nije moguće spriječiti nužnim poslovima. Predlažem prijedlog za privremenu mjeru

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