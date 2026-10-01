Pratite uživo sjednicu Vlade

Sjednica Vlade Republike Hrvatske počinje u 11 sati, a na dnevnom redu su ključne izmjene pravosudnih zakona te prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću.
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Sjednica Vlade RH počet će u 11 sati. Na dnevnom redu bit će izmjene odnosno dopune paketa pravosudnih zakona, među njima i Zakona o kaznenom postupku, Vlada će se očitovati Hrvatskome saboru o prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, koji su podnijela 54 zastupnika, a donijet će i odluku o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog tijela za biogospodarstvo.
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