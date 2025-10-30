Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata

Ni 30 godina od završetka Domovinskog rata Hrvatska ne zna sudbinu 1740 nestala ili smrtno stradala građanina. Pitanje nestalih jedno je od najvažnijih pitanja hrvatske državne i društvene politike. Naše institucije sustavno i predano pristupile su pronalasku i identifikaciji žrtava koristeći sve dostupne mehanizme. Svaka žrtva predstavlja ne samo tragediju za obitelj nego i pitanje pravde. Srbija, koja bi u tom procesu mogla pomoći da to želi, trebala bi konačno otvoriti arhive i dati tražene informacije, ali ona je za sada izabrala šutnju. Pomoć u traženju nestalih temeljni je preduvjet suočavanja s prošlošću, koja je važna u procesu pomirenja. Pravda i istina za žrtve moraju biti osigurane kako bi rane mogle zacijeliti, iako će ožiljak uvijek biti prisutan, kao podsjetnik.

Hrvatska nije i neće odustati od traženja istine. Cilj je jasan, pronaći sve nestale, jer obitelji moraju dobiti odgovore. Moraju imati mogućnost odrediti posljednje počivalište svojih najmilijih, jer to je moralni i civilizacijski minimum. Pronalazak nestalih obveza je društva prema onima koji su se žrtvovali za slobodu. Trajno inzistiranje naših institucija u traženju informacija i dokumenata šalje jasnu poruku da Hrvatska ne pristaje na kompromise, ali i da će ustrajati dok se ne pronađe i posljednja žrtva.

Svaka nestala osoba ima ime i prezime, priču koju kao društvo ne smijemo zaboraviti. Traganje za nestalima nije samo dug prema žrtvama i njihovim obiteljima, prema prošlosti, nego je ujedno temelj za budućnost Hrvatske i regije. Dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata i ne završi agonija njihovih obitelji, pravda i pomirenje ostaju nepotpuni. Traganje za nestalima nije samo puko pitanje pravde nego obveza i čin poštovanja prema svakoj žrtvi, ali i njihovim obiteljima, koje desetljećima čekaju informacije.