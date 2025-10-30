Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRA SNJEŽANA KRNETIĆ

Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata
Foto: Damir Radnić/Ustupljene fotografije

Hrvatska nije i neće odustati od traženja istine. Cilj je jasan, pronaći sve nestale, jer obitelji moraju dobiti odgovore. Moraju imati mogućnost odrediti posljednje počivalište svojih najmilijih

Ni 30 godina od završetka Domovinskog rata Hrvatska ne zna sudbinu 1740 nestala ili smrtno stradala građanina. Pitanje nestalih jedno je od najvažnijih pitanja hrvatske državne i društvene politike. Naše institucije sustavno i predano pristupile su pronalasku i identifikaciji žrtava koristeći sve dostupne mehanizme. Svaka žrtva predstavlja ne samo tragediju za obitelj nego i pitanje pravde. Srbija, koja bi u tom procesu mogla pomoći da to želi, trebala bi konačno otvoriti arhive i dati tražene informacije, ali ona je za sada izabrala šutnju. Pomoć u traženju nestalih temeljni je preduvjet suočavanja s prošlošću, koja je važna u procesu pomirenja. Pravda i istina za žrtve moraju biti osigurane kako bi rane mogle zacijeliti, iako će ožiljak uvijek biti prisutan, kao podsjetnik.

TRI DESETLJEĆA TRAGANJA Traga se za još 1740 nestalih: Svaka nova informacija može značiti kraj čekanja za obitelji
Traga se za još 1740 nestalih: Svaka nova informacija može značiti kraj čekanja za obitelji

Hrvatska nije i neće odustati od traženja istine. Cilj je jasan, pronaći sve nestale, jer obitelji moraju dobiti odgovore. Moraju imati mogućnost odrediti posljednje počivalište svojih najmilijih, jer to je moralni i civilizacijski minimum. Pronalazak nestalih obveza je društva prema onima koji su se žrtvovali za slobodu. Trajno inzistiranje naših institucija u traženju informacija i dokumenata šalje jasnu poruku da Hrvatska ne pristaje na kompromise, ali i da će ustrajati dok se ne pronađe i posljednja žrtva.

UBIJEN NA OVČARI FOTO Nepoznate fotografije: Heroj Jean-Michel Nicolier sa suborcima na Banovini
FOTO Nepoznate fotografije: Heroj Jean-Michel Nicolier sa suborcima na Banovini

Svaka nestala osoba ima ime i prezime, priču koju kao društvo ne smijemo zaboraviti. Traganje za nestalima nije samo dug prema žrtvama i njihovim obiteljima, prema prošlosti, nego je ujedno temelj za budućnost Hrvatske i regije. Dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata i ne završi agonija njihovih obitelji, pravda i pomirenje ostaju nepotpuni. Traganje za nestalima nije samo puko pitanje pravde nego obveza i čin poštovanja prema svakoj žrtvi, ali i njihovim obiteljima, koje desetljećima čekaju informacije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Bratove ubojice roditeljima su lagale da će ga razmijeniti...'
ZLOČIN U VOĆINU

'Bratove ubojice roditeljima su lagale da će ga razmijeniti...'

Antun Volf rat je dočekao u Voćinu. Nije želio ostaviti teško bolesne roditelje. Brat Zdravko za njim i danas traga. Ogorčen je što su se nadležna tijela oglušila na sva njegova saznanja o bratovom ubojstvu
Tatu su najviše mučili. Tjerali su ga da pije i liže hrvatsku krv
JOŠ TRAŽE RODITELJE

Tatu su najviše mučili. Tjerali su ga da pije i liže hrvatsku krv

Kata Lozančić (63), Marijana Solomun (60) iz Zvonko Penić (63) već gotovo 29 godina tragaju za svojim roditeljima. Bili su nedužni i bespomoćni civili, a svaki trag im se gubi 1991. godine..
'Ubili su djecu i Željki odrezali pletenicu, nosio ju je kao trofej'
U GLINI JOŠ TRAŽE NAJMILIJE

'Ubili su djecu i Željki odrezali pletenicu, nosio ju je kao trofej'

Na popisu 1871 nestalih u Domovinskom ratu, za kojima Hrvatska u ovom trenutku traga, nalazi se i šestero djece. Ubili su ih zajedno s roditeljima. Slike nekih od njih više i ne postoje, ali obitelj i prijatelji ne odustaju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025