PRAVI PAKAO! Stiže novi toplinski val, temperature će ići do 40 °C, noći će biti teške...

Hrvatsku od subote očekuje novi toplinski val, a temperature će u većem dijelu zemlje dosezati između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) upozoravaju da će vrućine potrajati tijekom većeg dijela prvog tjedna kolovoza te da će predstavljati veliku, a mjestimice i vrlo veliku opasnost za zdravlje.

Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad jugozapadne i središnje Europe u Hrvatsku će pritjecati vrlo topao i suh zrak. Osim iznimno visokih dnevnih temperatura, dodatni problem predstavljat će i tople noći koje neće omogućiti dovoljno rashlađivanje.

Foto: DHMZ

Na Jadranu se jutarnje temperature neće spuštati ispod 25 stupnjeva, što će dodatno povećati osjećaj sparine i toplinski stres, upozoravaju meteorolozi.

Prema prognozama, moguće je da će početkom kolovoza temperature biti i nešto više od trenutačno najavljenih.

Foto: DHMZ

Podsjećaju da toplinski valovi posljednjih godina postaju sve češći i intenzivniji te predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i trudnice. U Europi je već zabilježen porast smrtnosti povezan s ekstremnim vrućinama.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom između 10 i 17 sati, piju dovoljno tekućine, rashlađuju prostorije u kojima borave te ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima. Posebnu pozornost treba posvetiti starijim i bolesnim osobama koje tijekom velikih vrućina mogu trebati pomoć.

Meteorolozi upozoravaju da bi se ovakve vremenske prilike mogle zadržati tijekom većeg dijela prvog tjedna kolovoza.