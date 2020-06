Pravila? Koja pravila? Milanović se rukovao s pola Crne Gore, a premijer ne želi u samoizolaciju

Zoran Milanović u Crnoj Gori se srdačno rukovao s ljudima od najvećeg povjerenja Mila Đukanovića. Distanca? Covid-19? Izbjegavanje rukovanja? Budite ozbiljni, to vrijedi samo za nas, obične smrtnike

<p>Pogleda ozbiljnog kao nindža korača hrvatski predsjednik u posjetu Crnoj Gori. I kad <strong>Milo Đukanović</strong> "zakoči" da bi se naklonio crnogorskoj zastavi, kao što je običaj, <strong>Zoran Milanović</strong> zabrlja - produži dalje. Pa ga crnogorski predsjednik vraća natrag... Ta snimka je postala viralni hit. No ono što se dogodilo u nastavku, nakon 'promašene zastave', malotko je uopće registrirao. </p><p>Pa da ne kaže netko da "razapinjemo" samo <strong>HDZ-ovce</strong> i premijera Andreja Plenkovića zbog neodlaska u samoizolaciju, ili zato što tvrde da se mjesecima ne rukuju pa se ispostavi da nije baš tako (šef stožera <strong>Davor Božinović</strong>) zabilježimo i to da se hrvatski predsjednik za posjeta Crnoj Gori, dobro se vidi na snimci, onako srdačno - baš kao što se ne preporučuje od početka pandemije - rukovao s najmanje šestero ljudi.</p><p>Prvi na redu bio je šef crnogorske diplomacije <strong>Srđan Darmanović</strong>, slijedili su ostali ljudi od najvećeg povjerenja Mila Đukanovića i može Krunoslav Capak, šef HZJZ-a i veliki protivnik rukovanja, iz samoizolacije pričati što god hoće. On je očito obični smrtnik kao i mi, čim pravila za njega vrijede, a za "velike dečke ne". </p><p>Pa kad HDZ ima Plenkovića, koji ne samo da ne želi u samoizolaciju nego se ponaša kao da <strong>"slučaja Adria Tour"</strong> uopće nije bilo - i kao da uopće nije bio u blizini zaraženih tenisača, pa se uredno pojavi u večernjem izlasku a danas je u sklopu slavonske turneje najavljeno druženje po kafićima (?!) u Požegi, Vinkovcima, Vukovaru, Brodu... - a što ne bi onda SDP dao predsjednika koji čvrsto, muški stisne ruku muškarcima, a nešto nježnije ženama. Epidemiološke preporuke? Pih! Koga briga za to, ako može premijer, može i predsjednik. I ne samo on, tu je i prvi Plenkovićev izazivač na parlamentarnim izborima. </p><p><strong>Davor Bernardić</strong> je vidio da je vrag odnio šalu pa i na predizbornim skupovima Restarta sad koliko-toliko pazi na distancu. Ali na njegovu žalost - tek od jučer. I njega su kamere ulovile u srdačnom rukovanju s građanima kojima se želi svidjeti. Ova je fotografija snimljena, recimo, u Šibeniku 21. lipnja, dok nam je još išlo dobro u borbi s koronom. </p><p>Računa valjda i Bernardić, baš kao i Plenković, s onom starom - ruka ruku mije. Al to ste već znali, jel' da?</p>